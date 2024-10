Maroc: Une édition spéciale des Trophées 'Fès-Gate' pour rendre hommage à des personnalités exceptionnelles

Fès — L'Association "Bouabate-Fès" a organisé, jeudi à Fès, une cérémonie spéciale à l'occasion du 25ème anniversaire de l'intronisation de SM le Roi Mohammed VI pour rendre hommage à plusieurs personnalités marocaines et étrangères d'exception qui ont brillé dans leurs domaines respectifs.

Cette édition spéciale des trophées "Fès-Gate", qui coïncide avec la Journée Nationale de la Femme (10 octobre), s'est tenue sous le thème "Vision d'un Roi" et a été marquée par des hommages vibrants à douze pionniers, hommes et femmes, qui ont accompagné le développement et le rayonnement international du Royaume au cours des dernières décennies.

Parmi les personnalités récompensées figurent la Commissaire pour l'Agriculture, le Développement rural, l'Economie bleue et l'environnementale durable à la commission de l'Union Africaine, l'Angolaise Josefa Leonel Correa Sacko, la directrice générale de l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Amina Benkhadra, ainsi que la directrice des Archives Royales, Bahija Simou.

Le recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM), Ahmed Boukous, le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini et le PDG de Rahal Group, Abdelkarim Essoulami Rahal se sont aussi vus décerner des trophées lors de cette soirée tenue dans une ambiance chaleureuse et festive.

%

Ont également été récompensés la professeur universitaire, présentatrice de programmes religieux, Ikram Bennani, le PDG de Maroc-Soir, Mohamed Haitami et la présidente exécutive du Centre International d'Intelligence Artificielle du Maroc de l'Université Mohammed VI Polytechnique, Amal El Fallah Seghrouchni.

L'Association a également récompensé la directrice générale de Label Vie, Naoual Ben Amar, l'ingénieure, promoteur de l'artisanat marocain, Ghizlane Benkirane et la directrice fondatrice du groupe scolaire AG School, Aicha El Martah.

La présidente de l'Association "Bouabate-Fès", Leila Bennis, a indiqué que l'édition 2024 de cette cérémonie coïncide cette année avec le 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de Ses glorieux ancêtres, estimant qu'il s'agit d'une occasion de mettre en lumière les choix stratégiques qui ont façonné le Royaume sous la conduite éclairée du Souverain.

"De l'édification institutionnelle au développement économique, en passant par les réformes sociales et la diplomatie, le Maroc a connu des transformations profondes, plaçant le citoyen au cœur de l'action publique", a-t-elle souligné.

"Les femmes ont bénéficié sous ce règne d'une avancée notoire en termes d'égalité, de parité et de reconnaissance en tant qu'actrices économiques contribuant à la valeur ajoutée de notre tissu social", a relevé Mme Bennis.

A cette occasion, les personnalités honorées ont mis en avant les réalisations accomplies par le Maroc ces dernières années dans divers domaines sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, particulièrement au profit de la femme.

Ils ont également souligné la contribution considérable de la femme marocaine dans les différents projets de développement lancés par le Maroc et la place qu'elle occupe actuellement dans la société et son accès à des postes de responsabilité dans un certain nombre de secteurs et de domaines.

L'association "Bouabate-Fès" a comme objectifs de contribuer au développement régional de la ville de Fès et ce, en œuvrant pour la promotion de la femme, pour la lutte contre la pauvreté et la discrimination en général.

La création des trophées "Fès Gate" est une reconnaissance de talents, de femmes et d'hommes d'exception ayant contribué au rayonnement de la femme et au développement du Royaume.