Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025 - La course à la première place dans le groupe L

Les deux favoris du groupe L que sont le Burkina Faso et le Sénégal ont établi une parité parfaite à l'issue de la 3ème journée.

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont dévoré les Flammes du Malawi par 4 buts à 0 vendredi dernier au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Les Etalons du Burkina Faso, eux, ont écrasé les Hirondelles du Burundi par 4 buts à 1 au stade Alassane Dramane Ouattara d'Abidjan. Au terme de la troisième journée donc, chacun totalise 7 points plus 5 en goal différentiel. Un duel à distance s'est ainsi installé dans ce groupe.

Brama Traoré avait proposé un schéma tactique composé de 3 attaquants que sont Franck Lassina Traoré, Aboubacar Dango Ouattara et Bertrand Isidore Traoré, deux milieux offensifs, Blati Touré et Stéphane Aziz Ki et une sentinelle du nom de Sacha Bansé à pulsion offensive. Cela démontre clairement l'envie non seulement de gagner, mais aussi de conserver son avance sur ses adversaires. Sous pression, le technicien sénégalais, Pape Thiaw propose également le même schéma, avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson au front de l'attaque. Objectif, garder en vue la tête du groupe.

Puisque les deux gladiateurs sont à égalité à la fin de troisième journée, la 4ème journée s'annonce donc plus décisive. Qui des deux grands, Lions ou Etalons, prendra la tête du groupe L ? On le saura ce 13 octobre lors des matchs retour entre le Burkina Faso et le Burundi, et mardi 15 octobre entre le Sénégal et le Malawi.