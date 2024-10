Ile Maurice: Linion Reform voit le jour, les modalités dévoilées

C'est décidé, Linion Moris et le Reform Party se présenteront ensemble aux prochaines élections, au sein d'une nouvelle alliance nommée Linion Reform. Chaque parti présentera 30 candidats. Les responsables des deux formations ont expliqué les modalités de leur accord et les raisons qui les ont poussés à entreprendre une telle démarche.

Selon Roshi Bhadain, un religieux lui a dit qu'il devait être plus «humble», et c'est alors qu'il a réalisé qu'il ne peut pas tout faire tout seul. C'est la raison pour laquelle il a accepté de briguer les suffrages en alliance avec Linion Moris. L'alliance, a dit Nando Bodha de son côté, s'est concrétisée en moins de 24 heures, mais les grandes lignes sont déjà connues. Ainsi, Nando Bodha sera Premier ministre pour la première moitié du mandat et passera ensuite la main au leader du Reform Party.

Si l'alliance se retrouve dans l'opposition, Roshi Bhadain sera leader de l'opposition pour la totalité du mandat. Concernant les candidats, chaque parti proposera 10 candidats qui ne «bougeront» pas. Par la suite, d'autres noms seront rajoutés à la liste. Tous les autres postes seront partagés de manière égale. Concernant le speaker, il ne devra pas être issu de la politique active. Quant au président de la République et l'Attorney General, il faudra un consensus des deux partenaires pour ces nominations. De plus, tous les candidats devront jurer un affidavit concernant le programme de Linion Moris et du Reform Party.

Revenant sur ses propos antérieurs selon lesquels «il ne peut pas y avoir deux capitaines sur un bateau», Nando Bodha a expliqué que la décision de tout faire en accord avec les autres partenaires a déjà été prise. «Ena moman mo pou fer sertenn soz, ena moman Roshi pou fer sertenn soz, selma nou pou fer li an akor avec nou lekip. Nou nou trans touzour dan lintere superier pei.» Roshi Bhadain devait ajouter : «Il n'y aura pas deux capitaines. Il y aura un capitaine pour deux ans et demi, et un autre pour les deux ans et demi qui suivent.» Quant au travail avec Patrick Belcourt, avec qui il était en alliance à un moment, Roshi Bhadain a dit que la mission principale est de sauver le pays.

Par ailleurs, Géraldine Geoffroy, la présidente du Reform Party, est revenue sur les «pressions et persécutions» exercées sur les candidats du Reform Party depuis qu'ils occupent le terrain. «Ena ki zot madam ki dan fonksion piblik inn gagn transfer dan lot kote pei», a-t-elle confié. Même l'éventuelle adhésion de Bruneau Laurette au Reform Party, a-t-elle rajouté, était une action téléguidée. Selon elle, cette réunification entre Linion Moris et le Reform Party est une attente du peuple et Linion Reform représente une troisième force face aux deux blocs traditionnels. Rama Valayden a, lui, parlé de la volonté de changer de système et non simplement de «zis tir Pravind ou tir Navin».