Ethiopie: Le plus grand événement mondial pour les startups et les investisseurs débute à Dubaï.

Addis Abeba — Expand North Star, le plus grand événement mondial pour les startups et les investisseurs internationaux, a débuté aujourd'hui à Dubaï.

L'événement technologique North Star, qui se tiendra pendant les trois prochains jours, a réuni plus de 2 000 startups et plus de 70 000 participants venus de plus de 120 pays, dont l'Éthiopie.

Organisé par le Centre commercial mondial de Dubaï et hébergé par la chambre d'économie numérique de Dubaï, l'événement a également attiré les fondateurs, investisseurs, entrepreneurs et innovateurs d'entreprise les plus recherchés au monde pour explorer des affaires, attirer des investissements, élargir leurs réseaux et partager des connaissances précieuses.

Selamyihun Adefris, responsable du développement des startups au ministère éthiopien de l'Innovation et de la Technologie, qui participe à l'événement à Dubaï, a déclaré à ENA que six startups sélectionnées à l'issue d'un concours organisé parmi 150, participent à cet événement mondial extraordinaire.

Expand North Star est considéré comme le centre ultime pour stimuler l'impact commercial, accélérer la croissance des startups les plus prometteuses au monde et rassembler l'ensemble de l'écosystème des startups.

Cet événement annuel est également la plateforme de référence pour les startups, les investisseurs, les accélérateurs et les passionnés de technologie qui cherchent à obtenir un financement, à explorer les opportunités d'investissement et à rester en avance sur les tendances du secteur.