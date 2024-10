Ethiopie: Le pays a félicité les pays du bassin du Nil pour l'entrée en vigueur officielle de l'accord-cadre de coopération (ACC) pour le bassin du Nil.

Addis Abeba — Le ministère des affaires étrangères a publié une déclaration félicitant les peuples des pays du bassin du Nil pour l'entrée en vigueur officielle de l'accord-cadre de coopération (ACC) pour le bassin du Nil qui, selon la déclaration, est une étape importante, franchie le 13 octobre 2024, est le fruit de plus d'une décennie de travail.

L 'accord-cadre de coopération pour le bassin du Nil vise à remédier aux injustices historiques, à promouvoir une utilisation équitable des ressources et à favoriser la compréhension mutuelle entre les pays du bassin.

Selon le ministère, le dévouement et l'esprit de collaboration dont ont fait preuve les nations participantes tout au long du processus de négociation devraient renforcer la coopération et ouvrir la voie à une gestion équitable et durable des ressources en eau du Nil.

L'Éthiopie s'est exprimée convaincue que la mise en oeuvre de cet accord apportera des avantages substantiels à tous les États du bassin et contribuera à un avenir plus prospère et durable pour la région.