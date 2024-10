Maroc: Arab World Reader - Les Marocaines Mariam Bouaoud et Fatima Kettani primées 'Lecteur de l'année' et 'Lecteur prometteur'

Dhahran — Les Marocaines Mariam Bouaoud et Fatima Kettani ont remporté respectivement les Prix "Lecteur de l'année" et "Lecteur prometteur" dans le monde arabe, lors de la 9è édition du Concours "Aqraa", organisé à l'initiative du Centre international Roi Abdelaziz pour la culture (Itrah) et dont les résultats ont été annoncés, samedi à Dhahran, en Arabie Saoudite.

Mariam Bouaoud (25 ans) a remporté le Prix "Lecteur de l'année dans le monde arabe" après avoir devancé en finale quatre concurrents issus de l'Égypte, l'Irak, la Tunisie et l'Arabie Saoudite, en présentant un texte littéraire traitant de la domination de "l'aspect matériel sauvage" sur les relations humaines à l'ère moderne.

Etudiante en cycle de doctorat, Mariam Bouaoud, âgée de 25 ans et originaire de Tétouan, a fait part dans une déclaration à la MAP, de sa joie de remporter ce prix, soulignant que cette consécration intervient en couronnement d'un long parcours de travail sérieux et d'abnégation en matière de lecture structurée et de recherche académique.

De son côté, Fatima Kettani (10 ans), lauréate du Prix "Lecteur prometteur", mis en place au titre de cette édition, a impressionné le jury de la compétition et le public avec une lecture présentant un riche éventail d'informations sur l'univers et la cosmonautique.

La Marocaine, fille d'une famille marocaine résidant en Arabie Saoudite, a indiqué, dans une déclaration similaire, "ne pas s'attendre à cette victoire", partageant "sa grande joie et son enthousiasme" pour ce triomphe.

Le jury de cette compétition comprenait le secrétaire général du Prix international du Roi Fayçal, Abdulaziz Al-Sabeel, le président de l'Union des écrivains des Émirats arabes unis, Sultan Al Nuaimi, et la poétesse et experte de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Raouda Hajj.

En outre, l'école saoudienne "Alajial Alahlia Alalami", de la ville de Hafar Al-Batin (Est), a remporté le Prix "École lectrice", alors que l'institutrice Najlaa Ghazay Assahimi a été sacrée "Ambassadeurs de lecture".

Au total, 106.000 participants de tous les pays arabes ont pris part à cette édition du concours Aqraa. Dix finalistes de sept pays - Arabie saoudite, Syrie, Tunisie, Algérie, Égypte et Irak, outre le Maroc, étaient qualifiés pour la finale.