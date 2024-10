Afrique: Plus que 200 jours avant la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Le 1er mai 2025 marquera le coup d'envoi tant attendu de la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA Seychelles 2025™ à Victoria. Cet événement s'annonce comme une véritable démonstration de talent, d'esprit d'équipe et de fair-play.

Des supporters venus des quatre coins du monde devraient converger vers les superbes plages des Seychelles, transformant cet endroit en un épicentre dynamique pour les amateurs de beach soccer lors de la première Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA organisée en Afrique.

Voici les principaux aspects et attentes concernant le tournoi

Équipes participantes :

Plus de 16 équipes nationales de différents continents seront présentes, chacune ajoutant sa propre saveur et son style particulier au jeu. Les Brésiliens, champions du monde et célèbres pour leur longue tradition dans le beach soccer, seront à surveiller de près en cas de succès de leur qualification.

Lieu et ambiance

Les rencontres auront lieu dans un tout nouveau stade conçu pour garantir des panoramas exceptionnels et une atmosphère dynamique. La culture seychelloise sera mise à l'honneur avec de la musique, des stands de restauration et des animations qui représenteront le riche héritage des Seychelles.

Engagement communautaire

Le tournoi s'engage à intégrer la communauté locale à travers plusieurs programmes d'intervention. Des initiatives viseront à stimuler l'engagement des jeunes dans le sport, favorisant ainsi des modes de vie sains et la coopération en équipe.

Actions pour promouvoir la durabilité

Les organisateurs s'engagent à respecter des principes de durabilité pour réduire l'empreinte écologique de l'événement. Ils mettront en oeuvre des programmes de gestion des déchets, recourront à des matériaux respectueux de l'environnement et développeront des initiatives pour préserver la vie marine.

Diffusion et couverture médiatique

Les supporters qui ne peuvent pas se rendre sur place auront la possibilité de suivre toute l'action grâce aux retransmissions en direct de la FIFA et aux services de streaming. Les réseaux sociaux de la FIFA offriront des mises à jour instantanées, des interviews et des contenus exclusifs pour maintenir l'engagement des fans. Alors que l'excitation monte, la Coupe du Monde de Beach Soccer FIFA Seychelles 2025, qui sera la première sur le sol africain, s'apprête à laisser une empreinte durable, tant pour le sport que pour les magnifiques îles qui l'accueillent. Avec un esprit de compétition et de solidarité, ce tournoi promet des moments mémorables pour les joueurs et les supporters.

Achetez vos billets pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025