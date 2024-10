Afrique: Le Burkina Faso décroche son billet pour la CAN 2025 grâce à une victoire clé contre le Burundi

C'est au terme d'un match décisif face au Burundi, remporté 2-0, que le Burkina Faso a assuré sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc. Grâce à une tête de Mohamed Konaté et un penalty converti par Bertrand Traoré, les Étalons ont brillé en s'imposant avec détermination et en validant ainsi leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le match contre le Burundi a été crucial, marquant le point culminant d'une campagne de qualification maîtrisée. Dès les premiers instants de cette campagne qualificative, les Étalons ont montré leur volonté de dominer, en faisant match nul contre le Sénégal 1-1, en s'imposant contre le Malawi 3-1 puis en signant deux victoires cruciales contre le Burundi, 4-1 en match aller et 2-0 au retour.

Après avoir atteint la finale en 2013 et les demi-finales en 2017, les Étalons espèrent cette fois réaliser un parcours tout aussi prestigieux, voire décrocher le titre continental.

Le Burkina Faso abordera cette CAN avec une équipe équilibrée, mélangeant expérience et jeunesse. Leur détermination et leur talent leur permettent d'envisager la compétition avec confiance, et ils auront à coeur de prouver leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.