La Côte d'Ivoire, en tant que détentrice du titre, fait partie des six nations qui ont réalisé un parcours impeccable à mi-parcours des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025.

Les Éléphants sont entourés des champions en titre, de l'Égypte, des hôtes marocains et de l'Algérie, tous ayant remporté l'intégralité de leurs matchs après trois rencontres dans cette phase de qualification. La République Démocratique du Congo figure également aux côtés de l'Angola parmi les nations ayant cumulé le maximum de neuf points dans leurs groupes respectifs, alors que la quatrième journée des qualifications se profile.

Voici un aperçu organisé des qualifications pour la CAN CAF TotalEnergies 2025 : bilan de la troisième journée et situation des classements après la moitié de la phase qualificative.

Groupe A

La Tunisie a essuyé une surprenante défaite 1-0 à domicile contre les Comores, le but décisif marquant de Rafiki Said en seconde période s'avérant déterminant. Malgré une domination en possession, la Tunisie n'a pas réussi à inscrire de but. Les Comores se trouvent désormais à seulement un point de la Tunisie à mi-parcours. La Gambie et Madagascar ont terminé sur un score de 1-1, chacune récoltant seulement deux points dans cette campagne. La Tunisie demeure en tête du groupe avec six points, tandis que la Gambie et Madagascar se battent en bas du classement avec deux points chacun.

Groupe B

Le Maroc a poursuivi son parcours parfait en s'imposant 5-0 contre la République Centrafricaine, grâce à des performances impressionnantes d'Azzedine Ounahi et d'Abde Ezzalzouli. Actuellement, le Maroc domine le groupe B avec 9 points, largement devant le Gabon, qui a fait match nul contre le Lesotho

Groupe C

L'Égypte a enregistré une victoire solide de 2-0 face à la Mauritanie, consolidant son parcours parfait avec 9 points et une défense sans faille. De son côté, le Cap-Vert a été battu 1-0 par le Botswana, ce qui met ces deux équipes à égalité avec trois points chacune. La Mauritanie, quant à elle, se retrouve dernière du groupe avec un seul point. L'Égypte est en bonne position pour se qualifier, tandis que la bataille pour la deuxième place demeure incertaine.

Groupe D

Le Nigeria a dû patienter jusqu'à la fin du match pour s'imposer 1-0 face à la Libye grâce à un but de Fisayo Dele-Bashiru à la 86e minute. Avec 7 points, le Nigeria reste en tête du classement, tandis que le Bénin prend la deuxième place après sa victoire 3-0 contre le Rwanda. La Libye, quant à elle, se retrouve en bas du tableau avec seulement un point après trois rencontres.

Groupe E

En dominant le Togo sur un score de 5-1, avec deux buts de Said Benrahma, l'Algérie a réalisé une performance impressionnante. Elle occupe désormais la première position avec 9 points. De son côté, la Guinée Équatoriale a réussi à décrocher une victoire décisive de 1-0 contre le Libéria, occupant la deuxième place au classement. Le Togo et le Libéria sont désormais appelés à se battre, avec un et zéro point respectivement.

Groupe F

L'Angola a décroché une victoire précieuse 2-0 contre le Niger pour rester en tête du groupe avec 9 points. La campagne frustrante du Ghana s'est poursuivie avec un match nul 0-0 contre le Soudan, les laissant à la troisième place avec seulement deux points. Le Soudan occupe la deuxième place avec 4 points, tandis que le Niger est en bas avec un point.

Groupe G

La Côte d'Ivoire a maintenu sa dynamique positive en battant la Sierra Leone 4-1, avec Nicolas Pépé et Franck Kessié jouant des rôles déterminants. Actuellement, les Éléphants occupent la première position du groupe avec 9 points, tandis que la Zambie a obtenu un match nul vierge contre le Tchad, se plaçant ainsi à la deuxième place avec 4 points. Le Tchad et la Sierra Leone n'ont toujours pas enregistré de victoire dans ce groupe.

Groupe H

La République Démocratique du Congo a poursuivi son excellent parcours en s'imposant 1-0 face à la Tanzanie, restant en tête du classement avec 9 points. La Guinée a grimpé à la troisième position après avoir largement battu l'Éthiopie 4-1, grâce à un triplé de Serhou Guirassy. La Tanzanie conserve la deuxième place avec 4 points, tandis que l'Éthiopie occupe le dernier rang avec un seul point.

Groupe I

Le Mali a obtenu une victoire étroite 1-0 contre la Guinée-Bissau pour prendre la tête du groupe avec 7 points. Le Mozambique a fait match nul 1-1 contre l'Eswatini, lui permettant de rester en deuxième place avec 5 points. La Guinée-Bissau a 3 points, tandis que l'Eswatini reste dernier avec un seul point.

Groupe J

Le Cameroun a montré sa domination avec une victoire 4-1 contre le Kenya, Vincent Aboubakar ouvrant le score. Le Cameroun est désormais en tête du groupe avec 7 points, tandis que le Zimbabwe est passé à la deuxième place après une victoire 1-0 contre la Namibie. Le Kenya est troisième avec 4 points, tandis que la Namibie est toujours à la recherche de son premier point.

Groupe K

L'Afrique du Sud a écrasé le Congo 5-0 lors d'une performance époustouflante, avec Teboho Mokoena marquant deux fois. Les Bafana Bafana ont égalé l'Ouganda en tête, les deux équipes ayant 7 points, bien que l'Afrique du Sud ait une meilleure différence de buts qui les maintient à la deuxième place. Le Congo reste troisième avec 3 points, et le Soudan du Sud est dernier avec zéro point.

Groupe L

Le Sénégal a facilement remporté son match contre le Malawi, s'imposant 4-0 grâce aux buts de Sadio Mané, Pap Gueye et Boulaye Dia. Les Lions de la Teranga occupent la deuxième place avec 7 points, derrière le Burkina Faso, qui domine le groupe après sa victoire 4-1 sur le Burundi. Le Malawi, pour sa part, reste en bas du tableau avec un début de compétition décevant, sans aucune victoire.