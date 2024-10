Algérie: La 149e Assemblée générale de l'UIP - La délégation algérienne poursuit sa participation aux travaux

Alger — Les membres de la délégation algérienne des deux chambres du Parlement ont participé, dimanche, à la réunion du Groupe islamique de l'Union interparlementaire (UIP), dans le cadre de leur participation aux travaux de la 149e Assemblée générale de l'UIP et réunions connexes qui se déroulent à Genève (Suisse), a indiqué dimanche un communiqué du Conseil de la nation.

"Dans le cadre de leur participation aux travaux de la 149e Assemblée générale de l'UIP et réunions connexes qui se déroulent dans la ville de Genève (Suisse), les membres de la délégation parlementaire algérienne ont participé, dimanche 13 octobre 2024, à la réunion du Groupe islamique de l'UIP portant sur la nécessité de poursuivre l'unification des positions et des vues ainsi que la mobilisation du soutien en faveur de la cause palestinienne", a précisé la même source.

"La membre du Conseil de la nation, Faouzia Benbadis a participé, dimanche, à la réunion du Forum des femmes parlementaires, tenue sous la présidence de la députée Farida Ilimi, première vice-présidente du Forum des femmes parlementaires pour discuter de l'instauration de la paix et de la réalisation de la justice aux femmes et filles", lit-on dans le communiqué.

Les participantes à cette réunion ont examiné "les voies et moyens de prévention et de lutte contre les violations des droits de l'Homme à l'égard des femmes et filles ainsi que les approches à adopter au niveau parlementaire pour contribuer à la lutte contre ces dépassements, notamment en situations de guerre", ajoute la même source.

La délégation parlementaire algérienne est composée du vice-président du Conseil de la nation et vice-président de l'UIP, Ahmed Kherchi et de MM. Abderrahmane Guenchouba et Kamel Khelifati, membres du Conseil de la nation, ainsi que de Mohamed Anouar Bouchouit, membre de l'APN et membre du Forum des jeunes parlementaires, a conclu le communiqué.