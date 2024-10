Tunisie: École publique et numérique - L'heure du changement est-elle enfin arrivée ?

Des experts en éducation estiment que l'école publique tunisienne connaît aujourd'hui un décalage entre les opportunités offertes par les nouvelles technologies et les mécanismes d'enseignement non productifs, qui ne stimulent plus les élèves.

Le professeur de sociologie à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Abdessatar Sahbani, considère que les enseignants n'ont pas réussi à apprivoiser la technologie et à l'utiliser dans le domaine éducatif, en raison d'une infrastructure numérique limitée et du manque de ressources.

Dans une déclaration à la TAP, à l'occasion de la Journée internationale des enseignants célébrée en octobre, il a ajouté que l'école tunisienne est restée à l'écart du monde numérique, critiquant les méthodes d'apprentissage obsolètes toujours en vigueur.

L'école tunisienne ne répond plus, depuis trois décennies, aux exigences contemporaines et continue à utiliser des mécanismes des années 70, a-t-il regretté.

De son côté, la présidente de l'Association Tunisienne pour la Technologie de l'Éducation Moderne, Yesmine Sakli, a souligné que les éducateurs en Tunisie manquent de formation aux nouvelles technologies. Elle a relevé que la majorité des cursus de formation proposés par le ministère de l'Éducation restent centrés sur la pédagogie traditionnelle.

Elle a mis en avant le besoin d'intégrer la technologie et l'intelligence artificielle pour offrir aux apprenants un contenu plus attrayant.

Khaled Chebbi, expert et chercheur en éducation, considère pour sa part que des mesures doivent être prises pour imposer l'enseignement numérique de manière équitable dans toutes les régions. Il a préconisé une préparation logistique et scientifique optimale pour atteindre cet objectif dans un délai de cinq ans.

Il a rappelé que le ministère de l'Éducation avait déjà mené une expérience pilote dans certaines écoles, en fournissant les outils nécessaires pour promouvoir l'enseignement numérique, à travers les tableaux interactifs, tablettes et laboratoires de langues modernes. Cependant, cette expérience a été de courte durée, a-t-il observé.

L'enseignement numérique ne peut être assuré par des mécanismes traditionnels. L'école publique reste une école traditionnelle. Si, durant la pandémie de Covid-19, l'enseignement à distance n'a pas réussi, c'est parce qu'il s'agissait d'appliquer des méthodes classiques à l'enseignement numérique, a-t-il ajouté.

L'expert a proposé de mener une nouvelle expérience pilote dans plusieurs établissements éducatifs pour tester l'enseignement numérique, avec une évaluation à la fin de l'année scolaire en vue de sa généralisation.