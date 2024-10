Algérie: Le pays et l'Inde - Des relations d'amitié historiques solides et des perspectives prometteuses pour une coopération économique étroite

Alger — L'Algérie et l'Inde entretiennent des relations d'amitié historiques solides, qui servent de base pour hisser le niveau de la coopération bilatérale vers des perspectives plus vastes, en insufflant une nouvelle dynamique propice à un partenariat économique prometteur entre les deux pays.

Ainsi, la visite d'Etat entamée, dimanche à Alger, par la présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, revêt une importance capitale et s'inscrit dans la dynamique historique qui a contribué à la consolidation des relations et à la convergence des vues entre les deux pays sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, avec une volonté commune de relancer la dynamique de la coopération économique.

Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en juillet 1962, ancrées dans une histoire commune de lutte contre le colonialisme. Les deux pays sont également membres fondateurs du Mouvement des non-alignés (MNA). Depuis lors, les relations entre l'Algérie et l'Inde se sont développées dans différents domaines avec le renforcement des mécanismes de dialogue et de concertation, notamment après l'installation, en 2020, du groupe parlementaire d'amitié entre les deux pays.

Les deux pays partagent des points de vue convergents sur de nombreuses questions internationales, telles que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que leur travail commun pour la sécurité et la stabilité dans le monde.

Dans un message de félicitations adressé récemment au Président de la République, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, le Premier ministre indien, M. Narendra Modi avait souligné "la solidité des relations d'amitié traditionnelles entre l'Inde et l'Algérie, fondées sur la confiance mutuelle, la volonté sincère et l'échange de vues sur des questions régionales et internationales".

Le Premier ministre indien avait également assuré que l'Inde "attache une grande importance à l'élargissement et à l'approfondissement de la coopération avec l'Algérie, au mieux des intérêts communs des deux peuples".

Depuis quelque temps, les deux pays avaient convenu "de la nécessité du renforcement de l'arsenal juridique régissant la coopération bilatérale à travers notamment, l'engagement de discussions devant permettre la conclusion d'accords sur la non-double imposition, la coopération douanière et la promotion et la protection des investissements de part et d'autre, tout en intensifiant les rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays".

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays reste en deçà du niveau des relations politiques excellentes, se situant autour de 2 milliards USD ces dernières années, malgré le potentiel immense qu'offre le climat d'affaires et les indicateurs économiques positifs des deux pays ces dernières années.

Les principaux domaines de coopération entre les deux pays incluent les infrastructures, les industries lourdes, les industries mécaniques, les hydrocarbures, l'électricité, les mines et les chemins de fer, ainsi que les industries pharmaceutiques, le textile, l'agriculture, la pétrochimie, la production des engrais, la transformation du phosphate et du fer, sans oublier le dessalement d'eau de mer et les TIC.

Les deux pays aspirent dans une vision prospective prometteuse, à atteindre des taux de croissance significatifs au cours du prochain quinquennat.

L'Algérie, de son côté, ambitionne de renforcer son économie en se hissant au sommet de la pyramide des économies africaines, à travers la réalisation d'un PIB avoisinant les 400 milliards USD d'ici 2027.

Pour sa part, l'Inde vise à devenir la 3e plus grande économie mondiale d'ici 2027, tout en maintenant un taux de croissance de 7% pour la troisième année consécutive.