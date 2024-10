Tunisie: Kamilya Jubran en concert le 18 octobre 2024 au 4e ART - Vers des terres inconnues

Dans ce premier épisode «Terra Incognita1», qu'elle a lancé à distance pendant la pandémie du Covid, avec Floy Krouchi et sa basse transformée par l'électronique et l'artiste libanaise Youmna Saba et son oud traité, elle nous invite à une traversée exaltée de territoires qui vise à créer une dynamique de rencontres musicales authentiques entre des musiciennes reconnues dans leurs domaines respectifs, chacune explorant des langages musicaux différents.

Kamilya Jubran, d'origine palestinienne, sera parmi nous pour un concert prévu le 18 octobre au 4e Art à Tunis, dans le cadre de la Biennale d'art contemporain Jaou Tunès. La compositrice, oudiste et chanteuse Kamilya Jubran nous offrira à l'occasion les premiers fruits de son projet «Terra Incognita», une plateforme évolutive qui permettrait l'éclosion de nouvelles unités sonores. Dans ce premier épisode «Terra Incognita1», qu'elle a lancé à distance pendant la pandémie du Covid, avec Floy Krouchi et sa basse transformée par l'électronique et l'artiste libanaise Youmna Saba et son oud traité, elle nous invite à une traversée exaltée de territoires qui vise à créer une dynamique de rencontres musicales authentiques entre des musiciennes reconnues dans leurs domaines respectifs, chacune explorant des langages musicaux différents.

Kamilya Jubran est née en 1963 dans une famille d'artistes à El Jalil dans les territoires palestiniens occupés. Elle fut pendant vingt ans la figure de proue du groupe Sabreen, un groupe palestinien pionnier dans le domaine de la musique arabe avec lequel elle produira quatre albums et donnera plusieurs centaines de concerts, en Palestine et à l'occasion de tournées à l'étranger. Kamilya Jubran possède une connaissance profonde de la musique classique arabe, fruit de la transmission paternelle et d'une immense curiosité.

En 2002, elle quitte le groupe pour s'installer en Suisse puis en France, où elle produira en son nom deux albums avec le trompettiste Werner Hasler, et deux albums avec la contrebassiste Sarah Murcia (création à La Dynamo de Nhaoul en 2011 lors de la résidence départementale de Sarah Murcia), collaborera avec plusieurs improvisateurs européens et participera en tant que compositrice et interprète à plus d'une dizaine de créations musicales (elle conçoit « Sur les traces d'Oum Kalsoum » pour le festival Banlieues bleues 2 012) et de spectacles de théâtre et/ou de danse.

S'exprimant sur un terrain inédit, entre les traditions des musiques arabes et l'invention d'une modernité totalement contemporaine, elle est l'une des très rares artistes de la scène à avoir ouvert un espace de réflexion et de création à cet endroit : en créant des associations fertiles avec des musiciens occidentaux de haut niveau, en filtrant les sonorités classiques avec l'improvisation comme avec les environnements électroniques, en posant sa musique sur ses choix de textes de grands poètes (Salman Masalha, Hassan Najmi...) profondément connectés à la tradition classique arabe et en même temps très modernistes.

Depuis 2014, l'artiste dirige l'association Zamkana, qui soutient la liberté d'expression dans la création et aide au développement de jeunes artistes issus du monde arabe. Elle lance une dynamique de rencontres musicales entre des musiciennes aux langages musicaux différents. Le moment de cette création devient Terrae Incognitae. À chaque rencontre, elle invite deux musiciennes de talent dans un espace d'improvisation d'où émergent de nouveaux territoires sonores, inexplorés.

Une composition en temps réel, une rencontre esthétique inhabituelle, une expression vive et spontanée inspirée du frottement des textures sonores issues des différentes cultures. L'occasion d'entendre des assemblages et combinaisons d'instruments inattendus. Et c'est ce que nous aurons l'occasion de découvrir à travers «Terra Incognita1» qui réunira sur la scène du 4e Art trois musiciennes aux trois esthétiques variées, chacune explorant des territoires inconnus à travers l'improvisation : Kamilya Jubran (voix oud préparé), Floy Krouchi (basse augmentée) et Youmna Saba (voix, oud traité).