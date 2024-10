Tunisie: A partir de demain, à Tunis et dans les régions - Semaine d'adaptation aux changements climatiques

Cette manifestation, à laquelle s'invitent acteurs nationaux et régionaux pour promouvoir toutes les initiatives et solutions d'adaptation aux aléas du climat, se déroulera jusqu'au 19 de ce mois. Focus sur un calendrier bien chargé.

Le changement climatique n'est plus un spectre qui plane sur les esprits des écolos et ceux qui s'inquiètent pour la durabilité de la planète, mais c'est un constat bien réel que nous vivons pleinement jusque dans nos modes de vie et de survie.

C'est aussi un défi universel si fatidique que nul ne peut changer la destinée ou mesurer ses effets. A moins que l'on puisse s'y adapter et atténuer, autant que faire se peut, les impacts directs et indirects sur tout notre système écologique. Cela aurait fait courir le risque de compromettre la biodiversité et mettre en péril tout un potentiel naturel faunique et floristique. D'où l'impératif d'agir en acteurs influents, à même de savoir gérer son vécu socioéconomique et faire en sorte de pérenniser l'oeuvre du développement intégral.

Les engagements de la Tunisie

Dans cette perspective, notre CDN (Contribution déterminée nationale) a déjà annoncé des engagements pour un développement durable et inclusif, visant une Tunisie résiliente aux changements climatiques d'ici 2030. « Elle prépare également son Plan National d'Adaptation (PNA) pour renforcer la résilience et intégrer l'adaptation aux politiques de développement », a-t-on appris auprès du WWF Afrique du Nord, reconnu comme étant l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde. Perçu ainsi, ce mécanisme et le Forum national de l'adaptation aux changements climatiques en Tunisie (Fnacc) ont tenu à organiser, à partir de demain, lundi, en Tunisie, « la semaine d'adaptation aux changements climatiques ». Un évènement environnemental pur et simple, et dont l'écho résonne partout dans toutes les régions du pays.

%

Cette manifestation, à laquelle s'invitent acteurs nationaux et régionaux pour promouvoir toutes les initiatives et solutions d'adaptation aux aléas du climat, se déroulera jusqu'au 19 de ce mois. Au programme un calendrier chargé d'actions et d'activités puisant dans une vaste campagne de sensibilisation du grand public sur les enjeux d'adaptabilité et d'atténuation, dans la mesure où l'on doit s'aligner sur les objectifs du développement durable. Ce qui puise dans le vrai sens de la résilience climatique.

Moult actions dans les régions

Par ailleurs, cette semaine, qui vient pointer le bout de son nez, aura comme point d'orgue les bonnes pratiques, les initiatives, les expériences et les réalisations censées donner matière à de nouvelles pistes de réflexion.

Car, « le réchauffement du bassin méditerranéen expose fortement la Tunisie aux changements climatiques. Cela se manifeste par des précipitations irrégulières, des hausses de température et des phénomènes climatiques extrêmes, impactant divers secteurs. Conscient de ces enjeux, notre pays s'engage dans une politique climatique volontariste », révèle le WWF-Tunisie.

D'autant plus qu'au cours de cette semaine dédiée au climat, il y aura intérêt à présenter les priorités et la gouvernance nationale en matière d'adaptation, en abordant l'état des lieux et les défis à relever.

Idem pour les expériences réussies en termes d'adaptation au niveau du Fnacc et les solutions innovantes apportées à travers les recherches académiques et les initiatives du secteur privé, notamment les startup. Il serait, également, question d'élaborer, à cet effet, des outputs et recommandations y afférents.

En fait, le citoyen lambda aura, certes, à comprendre le message de l'adaptation et la manière avec laquelle il traite les exigences de son environnement immédiat. Chez soi ou dans son milieu social et économique, il est appelé à mieux s'adapter à la nouvelle donne climatique.

D'ailleurs, du 14 au 16 octobre, les régions vibreront au rythme de l'évènement, avec des activités et des actions prévues. S'ensuivront, du 17 au 19 de ce même mois, des conférences, des ateliers thématiques et des expositions à la Cité des sciences de Tunis.