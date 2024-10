Tunisie: Campagne oléicole à Médenine - Bientôt le démarrage

Le gouvernorat compte, actuellement, plus de 5 millions d'oliviers, dont 76% sont productifs, répartis sur une superficie de 206.000 hectares en plus de 700 autres ha plantés cette année.

Une réunion tenue récemment au siège du gouvernorat de Médenine a été consacrée aux préparatifs de la campagne oléicole 2024-2025, à laquelle étaient présents le secrétaire général du gouvernorat, le commissaire régional à l'agriculture et les parties concernées dans les neuf délégations. Les participants ont pris la parole pour donner leur avis sur la quantité de la récolte de cette saison, l'état des arbres, les besoins en main-d'œuvre, l'extraction et la transformation de l'huile, la conservation de l'or jaune à l'Office national de l'huile ou chez les privés, l'évacuation de la margine...

Des spécialistes du secteur qui ont assisté à la réunion ont émis des conseils liés à la façon de cueillir et au stockage des olives pour assurer une bonne qualité d'huile. «Il faudrait augmenter le personnel de contrôle et multiplier les tournées dans les oliveraies pour interdire aux travailleurs de faire du mal aux arbres», soulignent-ils. Le gouvernorat compte, actuellement, plus de 5 millions d'oliviers, dont 76% sont productifs, répartis sur une superficie de 206.000 ha en plus de 700 autres ha plantés cette année. 553.500 de ces arbres ont subi des traitements au sol et aériens contre la mouche.

23.000 tonnes d'huile

Cette année, la récolte est estimée, d'après les spécialistes, à 115.000 tonnes d'olives, ce qui vaut environ 23.000 tonnes d'huile dont la moitié à Zarzis. Soit une quantité supérieure à celle de la dernière saison. Les dernières pluies ont été bénéfiques et favorables. D'autre part, parmi les 168 huileries modernes et traditionnelles que compte la région de Médenine, 120 déjà opérationnelles sont prêtes pour recevoir les quantités d'olives produites et les stocker dans les silos. Ces huileries sont capables d'extraire et de transformer 4.500 tonnes par jour. Quant aux besoins en main-d'œuvre, 90 jours sont suffisants pour récolter tous les arbres et terminer la campagne oléicole. Après un débat fructueux et des discussions, les présents ont fini par se mettre d'accord sur le démarrage de la récolte, d'ici le 20 de ce mois.