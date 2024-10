Tunisie: Commentaire - Un pays nouveau, c'est possible !

Une Tunisie nouvelle où chaque citoyen aura la possibilité de participer à la chose publique, à l'effort de reconstruction et de s'assurer une vie digne, est-ce possible ? Oui ! Ce n'est pas un vœu pieux, c'est même envisageable. Tunisiennes et Tunisiens ont le droit de rêver d'un pays développé, libre et souverain où il fait bon vivre.

Néanmoins, il est toujours utile de rappeler que les grandes nations qui ont su marquer le cours de l'Histoire humaine ont toujours déployé des efforts colossaux et consenti de grands sacrifices pour jeter les bases d'une civilisation que les siècles n'ont pu abolir. La Tunisie fait partie de ces grandes nations. L'Histoire trois fois millénaire de ce pays en témoigne. Il suffit juste de s'inspirer de l'Histoire pour penser réellement à bâtir l'avenir. Une lourde tâche que seules les grandes nations sont à même d'accomplir. La Tunisie aujourd'hui ne doit pas faire l'exception. Elle est appelée plus que jamais à ère fière de son riche passé et prête à aller de l'avant pour garantir à ses enfants une vie digne et un avenir radieux.

Notre pays qui a vécu, des semaines durant, au rythme de l'élection présidentielle, connaît aujourd'hui son président. Un président plébiscité par son peuple à travers les urnes. Un peuple averti qui sait séparer le bon grain de l'ivraie ne peut être qu'aux côtés de son président pour contribuer de manière spontanée à l'effort de reconstruction d'un pays victime de décennies de corruption et de malversation.

Les résultats définitifs de la présidentielle 2024, déclarés vendredi en début de soirée, viennent confirmer Kaïs Saïed à la magistrature suprême. Un nouveau mandat de cinq ans qui ne peut que marquer un nouveau départ sur la voie de la reconstruction d'une Tunisie nouvelle stable politiquement mais également prospère économiquement.

Pour un président qui succède à lui-même en passant dès le premier tour avec un taux largement confortable, il est aisé de garantir la stabilité politique et de lancer réellement les grandes réformes économiques que devrait connaître la Tunisie durant les cinq prochaines années. Des réformes qui s'inscrivent dans le cadre d'un modèle de développement économique qui consacre la justice fiscale, renforce le pouvoir d'achat, et stimule l'investissement. Bref, un modèle de développement qui conforte les fondements de l'Etat social et consolide la soutenabilité des finances publiques.

Jouissant d'une réélection haut la main, d'une confiance renouvelée de son peuple, le Président de la République, Kaïs Saïed, peut aller très loin sur le chemin de la reconstruction tous azimuts. Une reconstruction qui concerne non seulement la vie politique mais qui touche aussi réellement le vécu du citoyen lambda.

Certes, la stabilité politique est un atout majeur pour déclencher l'opération de redynamisation d'une économie et booster sa croissance en vue de créer de la richesse et des postes d'emploi. Un défi majeur que la Tunisie dans son ensemble est appelée plus que jamais à relever. Car relever ce défi veut dire assurer et protéger la souveraineté du pays. Une souveraineté qui se traduit essentiellement par une réelle autonomie vis-à-vis des pressions et diktats des bailleurs de fonds étrangers et de l'ingérence des puissances coloniales.

En d'autres termes, les Tunisiens, toutes catégories confondues, sont aujourd'hui et plus que jamais appelés à faire preuve de patriotisme et promouvoir l'esprit du compter-sur-soi. Ce choix ne relève pas du parcours de santé mais le pays a toujours pu sortir des différentes crises qu'il a connues et montré au monde qu'il est capable de compter sur ses propres moyens, essentiellement humains. Les compétences tunisiennes, désormais connues et reconnues un peu partout dans le monde, constituent la vraie richesse de la nation.

Une richesse confortée par une volonté politique qui consiste à préserver la souveraineté nationale. Une volonté toujours réaffirmée dans les différents discours du Président de la République qui ne rate aucune occasion pour rappeler aux Tunisiens mais aussi à toutes les parties étrangères que la Tunisie est un pays libre et souverain qui n'accepte jamais de leçons de l'étranger.