Tunisie: Des faits et des chiffres

La Tunisie doit rembourser un total de 3.650 millions de dinars. Selon Bassem Ennaifer, analyste financier, cette dette comporte trois bons de trésor à court terme (BTC) pour un montant global de 1.565 millions de dinars, dont 55,4 MD devaient être réglés le 11 octobre, 610 MD le 16 octobre, et 900 MD le 22 octobre, un emprunt intérieur en devises d'environ 650 MD, deux emprunts extérieurs d'un montant total de près de 351,45 MD auprès du Fonds monétaire international (FMI) et un emprunt du Japon de 50 milliards de yens, soit plus d'un milliard de dinars, qui devait être remboursé le 10 octobre 2024.

6%

Durant le premier semestre de l'année 2024, le résultat de l'ensemble des sociétés composant le secteur financier --qui est le plus représenté avec 28 sociétés cotées-- a connu une progression de 6% par rapport à la même période de l'année 2023, totalisant ainsi 991 MD contre 934 MD au 30 juin 2023. Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat semestriel global de 831 MD, en légère progression, soit 5,5% par rapport à la même période de l'année 2023.

La progression du résultat semestriel a touché 8 banques. La meilleure performance revient à la BNA avec une évolution de 47,1%. Concernant les 6 compagnies d'assurances cotées, elles ont affiché un résultat semestriel global en légère régression de 1,5% pour se situer à 76 MD contre 78 MD pour le premier semestre 2023. Pour les 7 sociétés de leasing cotées, le résultat global a progressé de 10,8% par rapport à la même période de l'année 2023 pour atteindre 51 MD contre 46 MD.

%

Le résultat global du secteur des services aux consommateurs a connu une progression de 31,4%. Dans le même sillage, le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution, cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général), est négatif pour se situer à (-11,9 MD) contre une perte comparable de (-12,3 MD) durant la même période de l'année 2023. Le résultat semestriel global des 4 concessionnaires automobiles cotés (hors Uadh, dont le résultat n'a pas été dévoilé) a progressé de 29,5%, pour se situer à 62 MD contre 48 MD durant la même période de l'année 2023.

1,8%

Selon les dernières prévisions de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Tunisie devrait afficher un taux de croissance de 1,2% cette année, avant de passer à 1,8% en 2025. Cette croissance relativement faible est soutenue par plusieurs facteurs : une inflation en baisse, un déficit des transactions courantes en diminution et la poursuite des efforts de réforme. La reprise des exportations, notamment, d'huile d'olive et de produits industriels, ainsi que la hausse de la demande intérieure ont également contribué à cette dynamique.

65%

Les travaux de la première phase du projet d'installation du réseau de gaz naturel à Bizerte, depuis la région El Mabtouh à Utique, en passant par les délégations de Zarzouna, Menzel Jemil, El Alia, Ras Djebel et Ghar El Melh, devraient s'achever vers la fin de l'année 2024.

Selon le chef du projet, la mise en oeuvre de la deuxième tranche du projet reliant El Jedaida à La Manouba, Mateur, Menzel Bourguiba, Bizerte-Nord et Bizerte-Sud a atteint un taux d'avancement de 65%. Ce projet, dont le coût s'élève à 132 millions de dinars, profite à 14 zones municipales.

4.000

Selon les estimations du comité régional de développement agricole, la production des olives dans le gouvernorat de Tataouine, au titre de la saison agricole en cours, s'élèvera à 4.000 t, en hausse de 33% par rapport à l'année écoulée. D'après la même source, le démarrage de la saison de la récolte oléicole a été fixé au 21 octobre courant et se poursuivra jusqu'au 21 février 2025.

70

Au cours de la saison agricole 2024-2025, les superficies programmées pour les grandes cultures dans le gouvernorat de Nabeul devront atteindre les 70.000 ha, dont 50.000 ha seront consacrés au blé dur. Le président de l'Union locale de l'agriculture et de la pêche à Menzel Témime a indiqué que ces superficies sont égales à celles ensemencées l'année écoulée et que les cultures irriguées seraient de 1.300 ha contre 950 ha, durant les dernières années, soit une hausse de 30%.

Selon lui, l'opération d'emblavement a atteint 70% et les agriculteurs doivent être approvisionnés en pesticides «DAP» et «super 45». Une première quantité d'engrais de blé estimée à 2.500 quintaux sera assurée, prochainement, sachant que les besoins en blé dur de la région s'élèvent à 12.000 quintaux. Le gouvernorat de Nabeul assure 15% de la production nationale de céréales.