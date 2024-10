Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le CRB et la JSK retombent dans leurs travers, l'USB est revenue de loin

Alger — Le CR Belouizdad et la JS Kabylie ont concédé des défaites "surprises" samedi, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 Mobilis, en s'inclinant à domicile et sur le même score de trois buts à deux, respectivement contre la lanterne-rouge, le MC El Bayadh et le CS Constantine, au moment où l'US Biskra est revenue avec un précieux nul de son déplacement chez le NC Magra (2-2).

Malgré l'avantage du terrain, le Chabab avait commencé par concéder deux buts, respectivement devant Berkart (5e) et El Mouaden (9e), avant que son attaquant vedette Islam Slimani ne se révolte et ne remette les pendules à l'heure, en signant un doublé aux 32e et 43e.

Mais c'était sans compter sur l'instinct de survie des visiteurs, qui avant cette quatrième journée étaient bons-derniers, avec zéro point au compteur. Ainsi, et condamnés à gagner pour espérer se relancer dans la course au maintien, les gars d'El Bayadh ont continué à attaquer et à se faire menaçants, jusqu'à voir leurs efforts récompensés par un troisième but, signé Belaribi d'entrée de jeu après la pause (47e).

Un précieux succès en déplacement qui permet au MCEB de rejoindre son adversaire du jour au classement général, avec trois points pour chaque club. Côté Chabab, et malgré les importants investissements qui ont été faits à l'intersaison, le club semble tarder à prendre son envol et accuse déjà six points de retard sur le leader.

Même scénario à Tizi-Ouzou, où la JSK a commencé par concéder l'ouverture du score devant Brahim Dib (13e), avant de niveler la marque par Boudebouz, qui avait transformé un pénalty à la 38e.

Les Sanafir ont terminé le match à dix, après l'expulsion de leur milieu de terrain Messala Merbah, survenue à la 55e minute de jeu. Mais cette situation ne les pas empêchés de continuer à jouer l'attaque à outrance.

Un choix qui s'est avéré judicieux, puisque même en infériorité numérique, les Constantinois ont réussi à reprendre l'avantage au score, et même de tuer le match, grâce à leur buteur maison, Brahim Dib, auteur de deux autres buts personnels.

Le premier d'une superbe reprise de volée à la 58e et le second d'une belle frappe enroulée à la 65e, signant au passage le premier triplé de la saison dans le championnat de Ligue 1.

Dans les arrêts de jeu de la rencontre, les Canaris ont obtenu un deuxième pénalty, qui fut transformé par le même Ryad Boudebouz (90e+9), mais ce réveil a été trop tardif.

Les visiteurs ont conservé une avance d'un but (2-3), qui leur a permis de l'emporter et de rejoindre leur adversaire du jour au classement général, avec six points pour chaque club.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'US Biskra avait réussi à repartir avec un excellent résultat nul de son déplacement chez le NC Magra, où elle avait commencé par être menée (2-0), avant de revenir au score.

En effet, les locaux avaient ouvert le score dès la 3e minute de jeu, par l'intermédiaire de Kamoukh, avant de doubler la mise cinq minutes plus tard par Bouchouareb. Mais c'était sans compter sur la hargne et la grinta des Zibans, qui n'ont strictement rien lâché dans ce match, et qui ont réussi à revenir tout d'abord grâce à Saad (39e), puis N'Zaou (90e).

Le bal de cette quatrième journée s'était ouvert vendredi, et les premiers résultats ont été favorables au nouveau promu, l'Olympique Akbou, qui s'était emparé du leadership après sa large victoire en déplacement chez le Paradou AC (1-3).

De son côté, le MC Alger s'était hissé à la deuxième place du classement général, après sa courte mais précieuse victoire contre le MC Oran (1-0), alors que la JS Saoura avait souffert le martyr contre l'ES Sétif, avant de l'emporter sur le fil (3-2), signant au passage son premier succès de la saison.

A souligner que même le duel JSS-ESS a été plein de rebondissements, puisque les gars de Béchar se sont faits rejoindre deux fois au score (1-1, puis 2-2) avant d'arracher la victoire dans les toutes dernières minutes de la rencontre, grâce à leur buteur-maison, Bentaleb (86e).

Pour rappel, cette quatrième journée est amputée des matchs ES Mostaganem - USM Alger et ASO Chlef - USM Khenchela, ayant été reportés à une date ultérieure en raison de la présence de trois internationaux au sein des effectifs de l'USMA et de l'ASO, selon les règlements en vigueur.