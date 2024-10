Sénégal: 40eme anniversaire du Cfpt Sénégal-Japon - l'ambassadeur Izawa Osamu salue le dynamisme de la coopération

A l'occasion de la cérémonie marquant le quarantième anniversaire du Centre de formation professionnelle et technique (Cfpt) Sénégal-Japon, Babacar Seck, ancien directeur dudit centre a reçu les honneurs avec la décoration dans l'ordre du Soleil levant, rayons d'or et d'argent du peuple japonais. La rencontre a eu lieu hier, vendredi 11 octobre Dakar, en présence du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et de l'ambassadeur du Japon au Sénégal.

L'ambassadeur du Japon au Sénégal Izawa Osamu a profité de l'occasion du 40ème anniversaire du Cfpt Sénégal-Japon pour organiser en même temps, la cérémonie de décoration de Babacar Seck, Ancien Directeur dudit centre.

Une cérémonie présidée par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. « Votre présence ici traduit l'importance que nos deux gouvernements accordent, dans le cadre de notre coopération, au renforcement continu des ressources humaines, principal moteur du progrès économique et social » a-t-il déclaré à l'endroit de M. Sonko. Et de manifester son souhait de voir le Sénégal prendre part à la Ticad 9 pour renforcer les relations de coopération entre ces deux pays et également entre le Japon et l'Afrique. Une rencontre qui se tiendra en août 2025 au Japon.

« Cet évènement vise à renforcer les engagements et les partenariats Japon- Afrique, un allié stratégique de longue date et un partenaire dans le développement du continent » a-t-il fait savoir. L'Ambassadeur du Japon a aussi saisi l'occasion pour rendre un honneur à Babacar Seck, ancien directeur du centre de formation. Celui-ci a reçu la décoration de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent, décernée par l'Empereur du Japon, en témoignage de la reconnaissance et de l'appréciation du Gouvernement du Japon pour ses brillants parcours et remarquables travaux durant son mandat en tant que Directeur du CFPT.

« Vous avez grandement contribué au renforcement nos excellentes relations d'amitié́ et de coopération. En effet, votre engagement à la contribution au renforcement de la coopération économique, et votre collaboration exceptionnelle à la promotion de la compréhension mutuelle entre nos deux pays ont été́ hautement appréciées par les Autorités Japonaises » a-t-il remarqué.

Rappelons que M. Seck a travaillé́ au Cfpt tout d'abord en tant qu'enseignant de 1990 à 2011, et Directeur de cet établissement de 2015 à 2023. Il a élaboré́ le premier plan stratégique pour le CFPT, composé de quatre axes dont le renforcement de la capacité de gestion de l'école,