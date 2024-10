Sénégal: Ousmane Sonko promet 'un soutien total' de l'Etat aux initiatives de revitalisation du tourisme

Diamniadio — L'Etat du Sénégal va apporter un "soutien total et absolu" à toutes les "initiatives allant dans le sens du renforcement de la revitalisation du secteur du tourisme", a déclaré, samedi à Diamniadio (Rufisque), le Premier ministre, Ousmane Sonko.

"Je puis vous assurer du soutien total, du soutien absolu de l'Etat du Sénégal, du président de la République, du gouvernement à toutes les initiatives allant dans le sens du renforcement de la revitalisation du secteur du tourisme", a-t-il assuré.

Le Premier ministre présidait le lancement de deux filiales de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), notamment "la sénégalaise de logistique et de Tourisme (SLT)", évoluant dans la logistique et le transport et "la Sapco Properties", s'activant dans l'immobilier touristique.

"Nous disons que le tourisme doit être reprogrammé, reprofilé pratiquement à notre option souverainiste pour pouvoir promouvoir également le tourisme endogène, le tourisme local", a souligné le chef du gouvernement.

Selon lui, le tourisme intégré peut rapporter certainement plus que le tourisme qui nous vient de l'extérieur. "Il faut donc, travailler à le promouvoir, à encourager les Sénégalais à découvrir leur pays parce que ça coûte moins cher", a-t-il préconisé.

"Eu égard aux atouts objectifs dont on dispose : atouts géographiques liés au positionnement de ce pays, atouts culturels avec une richesse socioculturelle à faire valoir, mais également atouts naturels, liés à une biodiversité extrêmement riche. Qui veut construire le Sénégal, doit le construire sur ce socle avec un potentiel énorme en termes d'employabilité surtout pour les jeunes et en création de richesses et d'impact sur la croissance du pays", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a magnifié toutes les initiatives apportées dans ce secteur qui constitue un "levier extrêmement important" aux nouveaux référentiels des politiques publiques du Gouvernement aussi bien tant dans sa déclinaison vision 2050, que dans sa décennale et quinquennale.

Ousmane Sonko a en outre fait part de la préoccupation du gouvernement de construire le pays sur la base "d'une économie verte, d'une économie la plus propre possible" dans un contexte de réchauffement climatique.

"Il nous faut dans toutes nos initiatives, privilégier les moyens de production les plus propres, les plus verts possibles", a-t-il indiqué.

Des officiels, des élus, des partenaires techniques et financiers ainsi que de nombreux acteurs du secteur du tourisme et des transports aériens ont pris part à cette cérémonie organisée au centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.