En ce dimanche, Ganga Talao se prépare à accueillir plusieurs séances de prières dans le cadre de Durga Pooja. Parmi : le Maha Yaj organisé par le candidat rouge Anil Baichoo. Tout un symbole quand l'on sait que parmi les scandales les plus cités dans les critiques faites au gouvernement sortant, le Stag Party est celui qui revient le plus souvent avec la mort de Kistnen. Rappelons que la polémique est liée à des fêtes où du Black Label coulait à flots pour accompagner des steaks de cerf et autres mets apparemment - organisées dans un ranch à proximité du lac sacré de Grand-Bassin.

L'affaire avait éclaté en février et provoqué une onde de choc au sein de la population. Sept mois après, entre faits et allégations, elle demeure un mystère. Initialement prévue pour être entendue en 2025, l'action en justice déposée par le pandit Vivek Pursun a finalement été avancée à ce mois-ci, à la suite d'une demande des avocats de Maneesh Gobin. Alors que des internautes affirment que «sa zafer-la fer inn Maneesh Gobin so korn pouse», la controverse continue de hanter les esprits et figure parmi les principaux thèmes soulevés par l'opposition dans le cadre de la campagne électorale actuelle.

Les faits

En 2015, le ranch des Etwaroo fait l'objet d'une intervention policière qui y découvre du gandia. À la suite de cela, les terres sont reprises par le ministère, et la famille Etwaroo conteste cette décision en justice. En 2019, le gouvernement MSM revient au pouvoir, et Maneesh Gobin remplace Mahen Seeruttun au poste de ministre de l'Agroindustrie. En février, des dénonciateurs, dont Keegan Etwaroo, révèlent à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) la tenue d'une fête le 12 septembre 2020 dans un ranch à proximité de Grand- Bassin. Selon les dénonciations faites à l'ICAC, Maneesh Gobin, une femme, Rajanah Dhaliah, Rajesh Ramnarain ainsi qu'Ajay Jeetoo auraient été présents à la fête. Selon Keegan Etwaroo, le paiement d'une première tranche de pots-devin, d'un montant de Rs 300 000, aurait été effectué quelques jours avant cette fête.

%

Au 12 septembre 2020, le ranch où la fête avait eu lieu faisait toujours l'objet de contestation en justice, et ce n'est qu'en juin 2021 qu'un consensus a été trouvé. Le bureau de l'Attorney General, celui de Maneesh Gobin, défendait alors les intérêts du ministère de l'Agro-industrie dans ce litige. Après plusieurs interrogatoires mais pas ceux des personnes qui auraient été présentes à cette fête une descente des lieux sous forme de reconstitution des faits au campement de chasse de Grand-Bassin a eu lieu. Outre les dénonciateurs, Rajesh Ramnarain a été la seule personne interrogée. Le fonctionnaire est toutefois poursuivi sous une charge de trafic d'influence et, à ce jour, il n'y a eu aucun développement dans cette affaire non plus. Keegan Etwaroo, dans ses dépositions à l'ICAC, a expliqué comment, à plusieurs reprises, il a dû dépenser plus de Rs 3 millions avec un ministre et un Parliamentary Private Secretary.

Bataille judiciaire

En juillet, le pandit Vivek Pursun dépose une Private Prosecution contre Maneesh Gobin et Rajendra Dhaliah, qui contestent cette démarche devant la Cour suprême. Le 17 septembre, le Directeur des poursuites publiques (DPP) met fin aux poursuites privées contre Maneesh Gobin et Rajanah Dhaliah. Vivek Pursun maintient ses accusations selon lesquelles les deux parlementaires auraient comploté et entravé la justice dans l'octroi du bail du ranch de Grand-Bassin. Le pandit Vivek Pursun dépose alors une demande pour un ordre de mandamus afin d'obtenir l'autorisation de demander une révision judiciaire dans l'affaire de l'octroi du bail de 733 arpents de terre appartenant à l'État à l'Eco Deer Park Association. Me Sanjeev Teeluckdharry, l'avocat de Vivek Pursun, soutient que cette demande de révision judiciaire est un outil important pour éviter tout cover-up dans cette affaire.

La demande vise l'ICAC et le commissaire de police en tant que défendeurs, ainsi que l'Attorney General Maneesh Gobin, le député Rajanah Dhaliah, le Premier ministre Pravind Jugnauth et Harryduth Ramnarain. Toutes les parties s'y opposent, sauf le DPP. L'affaire, prévue pour 2025, sera finalement entendue ce mois-ci, et les parties ont soumis leurs plaidoiries par écrit.

Fait intéressant: la date de l'audience a été avancée à la demande non pas du demandeur, le pandit Vivek Pursun, qui aurait logiquement été le plus pressé d'obtenir une décision dans cette affaire, mais par l'équipe légale de Maneesh Gobin, qui a invoqué l'urgence pour justifier sa demande. Il est important de souligner qu'à ce jour, Maneesh Gobin n'a fait aucune déclaration concernant cette affaire ni répondu aux questions de la presse. En avril, à une question parlementaire de Xavier-Luc Duval, qui voulait savoir s'il était présent à une fête au ranch en septembre 2020, Maneesh Gobin avait répondu : «The said enquiry is ongoing (...) Since the ICAC is investigating in this matter, it will not be appropriate for me to make any statement in the matter in order not to undermine the ongoing investigation.»

L'énigme Franklin

En 2022, l'Eco Deer Park Association a obtenu un bail pour un terrain, bien que l'un de ses dirigeants, Vicky Giovani Juliette, ait un passé criminel. Vicky Juliette, qui était vice-président de l'association, avait été condamné à 18 mois de prison en 2015 pour trafic d'héroïne. Il est soupçonné d'être un prête-nom pour Jean Hubert Celerine, alias Franklin. Le 3 mars, alors que les autorités poursuivaient les saisies de Raptors et perquisitionnaient les maisons des présumés prête-noms de Franklin, l'ICAC aurait découvert des liens entre Franklin et le ranch de Grand- Bassin, confirmant que des fêtes y auraient été organisées.

Cela a conduit à l'arrestation de Shaan Kumar Choolun, alias Mithun, président de l'Eco Deer Park Association, qui est également suspecté d'être un prête-nom de Franklin, bien qu'il ait nié ces accusations. Shaan Kumar Choolun avait signé le bail pour ce terrain de l'État le 17 février 2022, en partenariat avec Vicky Giovani Juliette. Ce dernier, déjà mentionné par Bruneau Laurette dans une lettre écrite depuis la prison de Melrose en février, aurait été désigné comme l'un des principaux complices de Franklin.