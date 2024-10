Maroc: SM le Roi félicite M. Mohamed Ould Errachid à l'occasion de son élection à la présidence de la Chambre des Conseillers

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mohamed Ould Errachid à l'occasion de son élection à la présidence de la Chambre des Conseillers pour la seconde moitié de l'actuelle législature.SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mohamed Ould Errachid à l'occasion de son élection à la présidence de la Chambre des Conseillers pour la seconde moitié de l'actuelle législature.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses sincères félicitations à M. Ould Errachid pour la confiance placée en lui par les composantes de la Chambre et lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses nobles fonctions.

A cette occasion, le Souverain aspire à ce que M. Ould Errachid poursuive, aux côtés de l'ensemble des membres respectés de la Chambre des Conseillers, avec grand sens de responsabilité et d'engagement, la réalisation de davantage d'acquis, en tirant vers le haut l'action de cette instance législative, de manière à consacrer son rôle et sa position au sein de l'édifice institutionnel et constitutionnel national, renforçant ainsi son engagement actif au service de l'intérêt général et de la défense des justes causes de la Oumma marocaine.

Sa Majesté le Roi a, en outre, assuré M. Ould Errachid de Sa Haute bienveillance et de Sa Haute Sollicitude, saluant son sens de patriotisme sincère et son attachement indéfectible aux constantes et aux sacralités de la Oumma.