Cote d'Ivoire: Développement de l'entrepreneuriat - La France octroie un prêt de 52 milliards de F CFA au pays

La coopération entre la Côte d'Ivoire et la France se renforce. La preuve, l'Agence française de développement (Afd) vient d'octroyer un prêt de plus de 52 milliards de FCfa au gouvernement ivoirien dans le cadre du Projet Choose Africa 2. Ce prêt s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'opérationnalisation du Guichet unique de développement des Pme (Gude Pme) et du renforcement du circuit de distribution des produits vivriers des marchés de gros de Bouaké et de Yopougon. Ce, en vue de faciliter leur commercialisation sur toute l'étendue du territoire.

Au terme de la signature de cette convention, Adrien Haye, directeur de l'Agence française de développement (Afd), a souligné que cet appui cible 60 000 entrepreneurs, dont 30% de femmes qui seront accompagnés grâce au mécanisme du Gude Pme. Il a ajouté que le deuxième accord touche 8000 commerçants à Bouaké et

2 500 à Yopougon, en vue de créer des emplois dans le commerce et l'entrepreneuriat. « Nous allons financer les jeunes dans l'industrie culturelle et créative. Nous allons, pour ce faire, partager l'expérience de la Banque publique d'investissement qui a transformé l'entrepreneuriat en France », a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, a, pour sa part, fait savoir que les Pme et Tpme sont les moteurs de croissance économique pour la création d'emplois au profit des jeunes. Ce projet vise à capitaliser les investissements publics afin de réduire significativement la pauvreté.

Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du développement du secteur privé pour une croissance stable et le dynamisme de l'économie ivoirienne. « Choose Africa 2 s'inscrit dans un contexte où la Côte d'Ivoire met tout en oeuvre pour l'épanouissement et le développement des entreprises nationales.

Cet appui vient d'autant à point nommé que le gouvernement entreprend actuellement des réformes pour accompagner les Pme », a soutenu le ministre Adama Coulibaly.