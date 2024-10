Afrique: 7e édition d'Africa Sport Expo - La Côte d'Ivoire bien représentée à Casablanca

La 7e édition de l'Africa sport expo a débuté le 10 octobre 2024, à Casablanca, au Maroc. L'événement incontournable du marché sportif en Afrique dont l'apothéose est prévue ce 13 octobre, rassemble près de 50 exposants internationaux. Tous ont pour mission, la promotion du secteur des équipements, infrastructures, organisations, événements et conseils sportifs.

Au cours de cet événement majeur, l'agence de promotion du sport en Côte d'Ivoire, Esprit d'équipe qui représente la Côte d'Ivoire, entend mettre en avant le pays comme une force incontournable dans le domaine sportif africain.

Connue pour son expertise et ses réalisations exemplaires dans la promotion du sport, l'agence pilotée par Mahama Coulibaly, par ailleurs directeur général du groupe Médiaways, va mettre en lumière la réussite de l'organisation de la 34e Coupe d'Afrique des nations (Can 2023). En soulignant le savoir-faire, l'hospitalité et le dynamisme de la Côte d'Ivoire sur la scène sportive internationale.

« Notre participation à l'Africa sport expo est un moment clé pour Esprit d'équipe. Cela témoigne non seulement de notre engagement à promouvoir le sport en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais aussi de notre volonté de tisser des liens solides entre les professionnels du sport à l'échelle continentale », explique Mahama Coulibaly.

A la veille de la prochaine Can qui aura lieu dans le royaume chérifien, du 5 au samedi 26 juillet 2025, Mahama Coulibaly veut partager son expertise et ses projets futurs. Notamment à travers le beau livre « Can de l'Hospitalité 2023 », paru il y a quelques jours.