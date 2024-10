Ile Maurice: L'orange et le rouge nuancés

À l'approche des élections générales prévues le 10 novembre, «l'express» redémarre sa série de reportages consacrée chaque jour aux différentes circonscriptions du pays. En ce dimanche, on s'intéresse aux no 6 et 7, où nous avons tâté le pouls des électeurs.

En 42 ans, soit de 1982 à 2024, la circonscription no 6, celle de Grand-Baie-Poudre-d'Or, est devenue la sixième circonscription la plus peuplée du pays. Goodlands est le plus grand village avec 16 998 électeurs, suivi de Grand-Baie avec 8 897 personnes enregistrées à la commission électorale. D'ailleurs, il est probable que c'est une des raisons pour lesquelles les deux blocs politiques avaient aligné au moins un candidat originaire de Goodlands en 2019. Le Parti travailliste (PTr) a été représenté par Mahend Gungapersad et Priya Kanhye, issus de cette localité tandis que le Mouvement socialiste militant (MSM) avait porté son choix sur Avinash Teeluck. Ce dernier et Mahend Gungapersad avaient été élus. L'autre élu était Anjiv Ramdhany, un médecin originaire de Roche-Terre.

Le PTr alignera encore une fois deux candidats natifs de Goodlands en 2024. Mahend Gungapersad défendra son siège et il aura comme colistier Nitish Beejan, toujours de Goodlands, et Ram Etwareea de Fond-du-Sac. Ce village compte 4 379 électeurs. Du côté du gouvernement, Avinash Teeluck, pas sur la liste au départ, a finalement obtenu le fameux sésame après la contestation survenue lors d'une réunion du comité régional du MSM. Ce faisant, le MSM a envoyé sur la touche Ranveersingh Kanhye, un autre natif de Goodlands, mais qui a le même profil que le ministre Teeluck. L'autre candidat désigné : Sanjay Moorooteea, un habitant de Petit-Raffray, un village comptant 8 055 électeurs. Le troisième sur la liste est le cousin de Pravind Jugnauth, qui a démissionné de la magistrature. Il s'agit de Neeshal Kumar Jugnauth.

Les électeurs de cette circonscription ont eu tendance à voter pour le PTr et pour le MSM au fil des ans. Il y a eu le tandem Madan Dulloo-Armoogum Parsuramen du MSM dans les années 80-90, ensuite Ashit Gungah. Cependant, depuis les dernières élections de 2019, Mahend Gungapersad commence à s'y imposer, mais il faudra attendre les résultats du 11 novembre pour y voir un peu plus clair.

Les voix des habitants

Nous avons parcouru la circonscription n°6 le jeudi 10 octobre afin de recueillir l'avis des habitants sur leurs attentes pour les prochaines élections générales. Alors que certains s'expriment ouvertement sur le besoin d'un changement de gouvernement ou de non-changement, d'autres restent plus réservés, hésitant à parler. À Grand-Gaube, nous rencontrons en premier quelques habitants jeunes et moins jeunes en bord de mer. Refusant de faire une déclaration sur les prochaines élections, ils se contentent d'affirmer que les politiciens sont tous les mêmes.

Un peu plus loin, nous rencontrons Antonio, également habitant de Grand-Gaube et plus loquace. Il nous indique qu'il suit les nouvelles de la campagne électorale autant qu'il le peut. Il estime que «le gouvernement actuel a fait beaucoup pour la population, y compris pour la communauté des pêcheurs. Avant, nous n'avions pas tout ça. Il y a eu des progrès. Il faut aller de l'avant, ne pas regarder en arrière. La vie est chère, mais nous avons eu des augmentations et nous pouvons y faire face».

Pour Marie-Claudinette, une retraitée habitant la circonscription, «seki vini samem». Néanmoins, elle est d'avis que «le gouvernement actuel a eu beaucoup de considération pour la population comparativement aux gouvernements précédents. Il a fait un bon travail. La vie est aujourd'hui très chère. Mais avant, la pension était de Rs 3 000 et c'était trop peu. Aujourd'hui, nous pouvons faire face au coût de la vie avec les augmentations même si les prix augmentent.»

Plus loin, nous rencontrons Damien Marie, un jeune de 23 ans qui travaille dans le secteur hôtelier. Il s'attend à un changement de gouvernement. «Il est bon qu'un gouvernement propose des mesures pour les jeunes, comme pour les personnes âgées, notamment le prêt sans intérêt, mais encore faut-il savoir comment lesdites mesures seront appliquées. Certes, chacun a ses défauts, mais je pense qu'il faut un changement. Beaucoup de jeunes quittent le pays car l'avenir semble encore plus sombre qu'avant. C'est difficile pour un jeune de s'en sortir à Maurice. Nous allons voter. La personne qui sera élue devra assumer ses responsabilités, et au cas contraire, nous serons dégoûtés.»

Soogan Daby, habitant de Roche-Terre, est également pour le changement, notamment pour l'Alliance qui porte le même nom. «Il faut lui donner sa chance pour que nous puissions voir quel changement elle va apporter. Les jeunes quittent le pays, il n'y a pas de travail pour eux. Le gouvernement actuel a fait son travail, mais après deux mandats, il faut un changement. C'est la tendance qui prime dans la circonscription selon moi.» Il exprime aussi son incompréhension sur le fait qu'Anjiv Ramdhany n'ait pas eu de ticket.«Il a travaillé dans la circonscription, mais nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas été retenu.»

Quant à Imtiaz Damree, habitant de The Vale, face à la cherté de la vie et étant dans le commerce, il souhaite un changement de gouvernement. «Je côtoie les clients au quotidien, je vois la souffrance des gens. Il manque, par exemple, des mesures concrètes par rapport aux prix qui ne cessent d'augmenter. La vie est trop chère. Il faut des personnes qui travaillent pour le peuple, car nous souffrons actuellement.»

Sookun, habitant de Grand-Baie, soutient lui que «des mesures comme l'accès à Internet pour les jeunes et la proposition de prêts sans intérêt pour qu'ils puissent construire leur maison sont bonnes. Mais la vie est très difficile. Les retraités sont contents, mais tout est cher. Le marché du travail est difficile. Les revenus ne sont pas suffisants. Il faut un changement. N'oublions pas que le pays est aussi endetté. Le nouveau gouvernement devra prendre en considération la souffrance de la population et la situation dans laquelle se trouve le pays».

Michaël Cotte, 55 ans, qui travaille dans le domaine touristique, est lui aussi en faveur du changement. Il pense qu'un autre gouvernement pourrait apporter de nouvelles mesures significatives et bénéfiques. «Il faut donner la chance à un autre gouvernement pour voir ce qu'il peut faire.» Il ajoute que la région, touristique, se détériore et qu'il faudrait accorder plus de considération à Grand-Baie, car cela risquerait d'avoir un impact sur les visiteurs étrangers.

Mégane, habitante de Péreybère et âgée de 19 ans, trouve que le gouvernement actuel fait un bon travail. Elle estime qu'il a de la considération pour les personnes âgées comme pour les jeunes, ce qui apporte une certaine balance selon elle. Néanmoins, elle pense aussi qu'il faut davantage de développement dans la région.