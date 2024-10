Ile Maurice: Hurdoyal, ses casseroles invisibles et Avinesh Dayal

Qu'est devenu Avinesh Dayal qui avait été choisi par le Mouvement socialiste militant (MSM) pour être candidat à la partielle au no 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est) ? Réponse d'un habitant de la circonscription : «Il a été abandonné dan karo kann !» Le jeune avocat, fils de feu Raj Dayal, avait commencé à travailler sérieusement la circonscription, non seulement pour la partielle mais aussi pour les législatives. Car tout le monde croyait, y compris Avinesh Dayal, mais la partielle n'a finalement pas eu lieu. Et aussi et surtout pour l'investiture aux législatives dans cette même circonscription.

Lorsque Dayal a été informé qu'il n'y serait pas candidat, personne n'imaginait qu'il allait être remplacé par l'homme d'affaires-politicien-chanteur Vikram Hurdoyal. «Alors là, pas du tout», nous dit un proche d'Avinesh Dayal. Ce qui a laissé un goût amer parmi les soutiens d'Avinesh Dayal. On ne comprend toujours pas pourquoi le choix de Lakwizinn s'est porté sur Vikram Hurdoyal malgré sa révocation comme ministre. L'on pense qu'il doit avoir eu une ou plusieurs raisons sérieuses pour sa révocation. Or, ni le Premier ministre ni Hurdoyal ne le disent. En conséquence, les spéculations vont bon train.

Élevage de singes

Une des raisons évoquées est l'affaire du bail de terrain à Rose-Belle. C'est lorsque Maneesh Gobin était ministre de l'Agro-industrie que Shafeek Jhummun avait reçu un terrain de l'État à bail à Rose-Belle pour l'élevage et le commerce de singes. Bail qui a été non renouvelé par Hurdoyal lorsque celui-ci avait remplacé Maneesh Gobin à l'Agro-industrie. Étant quelqu'un qui se dit très pieux, Hurdoyal aurait-il décidé de ne pas allouer le bail d'un terrain de l'État pour l'élevage de singes par principe ou pour ne pas perdre le soutien des électeurs hindous au no 10 ? On ne sait pas si la révocation de Hurdoyal fait suite à sa décision, renversant celle de Gobin.

Pour Mansa Daby, de Monkey Massacre in Mauritius, il est possible que Hurdoyal ait fait quelque chose qui allait non seulement à l'encontre de Gobin, mais aussi contre la politique du régime consistant à faire du business sur tout ce qui bouge. «Cependant, nous nous attendons à ce que Hurdoyal vienne le dire au moins aux électeurs du no 10.» Mansa Dabee nous rappelle que le business de singes est l'un des plus prospères du pays. «Je pense que ces entreprises figurent en bonne place parmi les financiers du MSM et pourquoi pas d'autres partis politiques aussi.»

Sunil Bholah candidat au no 5

Ce qui étonnait encore le plus, c'était l'exclusion du discret et sympathique Sunil Bholah comme candidat à la circonscription no 10. Voilà un ministre qui ne traîne pas de casseroles, ni n'a-t-il déjà été accusé de comportement violent ou hostile envers qui que ce soit, mais qui a été mis hors-jeu pour des raisons que personne ne connaît. Or, nous venons d'apprendre que Bholah sera finalement candidat au no 5 en remplacement du jeune Dhinesh Bundhoo. Ce dernier était mal à l'aise face au public. La candidature de Sunil Bholah a été bien accueillie à Pamplemousses-Triolet et l'ancien ministre y a déjà commencé sa campagne samedi.