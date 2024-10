Madagascar: Événements - Plein succès pour le concert de piano Crescendo et le show de Tayc et Dadju

Cette fin de semaine a été marquée par deux concerts d'envergure qui cependant diffèrent totalement et qui ont tous les deux eu lieu dans la soirée du vendredi 11 octobre dernier.

Voyage musical et émotions à l'Arena

Le premier, Crescendo, évasion émotionnelle, qui s'est déroulé, à l'Arena Ivandry, a réuni sur la même scène Julie Ratefy, une pianiste classique, Njaka Rakotonirainy, un autre pianiste plutôt versé dans le jazz, et les Quatuor Squad.

Durant les 1h30 du spectacle, tous ces musiciens ont transmis dans une ambiance tamisée, leurs émotions au public, à travers les solos, les duos ou les ensembles, sur fond d'images qui font rêver en projection, renforçant le sentiment d'évasion promis. Mais ce concert ne s'est pas limité à la musique puisque les danseuses de la compagnie Lovatiana ont donné vie aux notes sur certains morceaux, apportant une dimension supplémentaire à chaque mélodie.

Le concert a été l'occasion de découverte sonore, allant des titres de Chopin, à Beethoven, en passant par des rythmes du sud malgache. C'est sans surprise que le bouquet final, une interprétation des « Pirates des Caraïbes » ait été récompensé par une ovation du public enchanté.

Tayc et Dadju : comeback à Madagascar en 2025

En marge de cela, le Stade Barea Mahamasina, lui, a vibré au rythme plus urbain de la musique afropop, dans la même soirée. Ce stade a accueilli le spectacle de Dadju et Tayc dans le cadre d'une tournée mondiale qu'ils font tous deux dans une trentaine de pays, pour la promotion de leur album et projet cinématographique commun Héritage, et cela grâce à l'initiative de Nas Prod. Tayc et Dadju ont littéralement enflammé leur public, déjà impatient de les voir, dès les premières notes d'« Apprends-moi», la première chanson qu'ils ont entonnée dans une entrée plutôt théâtrale sur la scène, vers 21h30.

Les deux stars ne se sont pas contentés de chanter. Le public a été témoin d'un Tayc survolté et joueur, qui a engagé un véritable dialogue avec les spectateurs, entraînant Dadju, plus serein au début de leur show, dans une complicité qui plaît énormément. Les deux artistes semblent également conquis par le public malgache. Ce n'est pas leur première venue à Madagascar, et ce ne sera pas la dernière non plus apparemment, puisque Tayc annonce durant le show qu'ils prévoient de revenir à Madagascar l'année prochaine.