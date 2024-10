Algérie: Le Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental a été d'un grand succès

BILBAO (Espagne) — Le représentant du Front Polisario auprès de la Suisse, des Nations unies et des organisations internationales à Genève, Oubi Bouchraya Bachir, a affirmé dimanche à Bilbao en Espagne que le Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental a été couronné d'"un grand succès".

"Le forum a été couronné d'un grand succès, d'abord au vu du nombre et de la qualité des participants venus de plusieurs pays à travers le monde, mais aussi par rapport à la présence de la jeunesse sahraouie qui a mené pratiquement tout le processus de préparation", a soutenu M. Bouchraya, dans une déclaration à l'APS à la fin des travaux de ce Forum.

Le succès du Forum se traduit également, a-t-il poursuivi, par "la feuille de route adoptée à la fin des travaux et qui consiste à continuer la mobilisation internationale et la mobilisation des jeunes à travers le monde pour accompagner le peuple sahraoui dans cette étape à la fois compliquée et marquée par plusieurs succès diplomatiques et politiques pour la cause sahraouie".

Le diplomate sahraoui s'est, en outre, réjoui du fait que le Forum soit à même d'assurer "la relève générationnelle pour permettre à la jeunesse sahraouie de continuer sa mobilisation, afin qu'elle soit prête à poursuivre la lutte pour l'indépendance, et à la jeunesse solidaire internationale d'apporter son soutien".

Soulignant, par ailleurs, que les moyens de communication et de mobilisation ainsi que l'espace de réunion ont beaucoup changé, M. Bouchraya a indiqué que le message porté par le Forum est aussi celui de "la nécessité d'adapter la feuille de route et les objectifs aux nouvelles exigences de la lutte du peuple du Sahara occidental, aux nouvelles technologies et à la façon de communiquer".

Enfin, il a dit nourrir "beaucoup d'attente" quant à la prochaine édition du Forum internationale de la jeunesse pour la solidarité avec le peuple sahraoui qui va se tenir à Alger en 2025.

"On espère que cette prochaine édition sera un succès, surtout qu'elle va se tenir à Alger, une ville qui a toujours accueilli les mouvements de libération nationaux et a de tout temps été aux côtés des peuples opprimés", a-t-il déclaré, notant que la jeunesse algérienne se mobilise davantage pour se solidariser et apporter son soutien à la cause du peuple sahraoui.

La 3e édition du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental a pris fin dimanche à Bilbao après trois jours de travaux.

Le Forum, organisé par l'Union de la jeunesse du Front Polisario, a accueilli environ 220 participants, parmi lesquels des organisations internationales de jeunesse, des représentants de partis politiques et d'amis du peuple sahraoui venus de 31 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine.