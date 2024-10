Afrique: «Faux et usage de faux» au sein des libéraux - la coalition Sopi Sénégal annonce une plainte dès ce lundi

La coalition Sopi Sénégal dirigée par Tafsir Thioye, Doudou Wade et Ndiaga Diaw, va déposer une plainte contre X pour "usage de faux, abus de faiblesse et usurpation de signatures de Me Abdoulaye Wade" dès ce lundi, devant le procureur de la République. Face à la presse hier, dimanche, M. Thioye et Cie ont profité de l'occasion pour présenter leur nouveau bulletin de vote modifié pour les élections législatives du 17 mars 2024, suite à des concertations avec la coalition Takku-Wallu Sénégal.

La coalition Sopi Sénégal est revenue hier dimanche, sur les modifications de son bulletin sur la base de l'article L 180 du code électoral. Elle a informé avoir fait une concession sur l'épi de mil tout en conservant la couleur jaune bleue, suite à la demande de la Direction générale des élections (Dge).

"Nos détracteurs ont voulu une annulation complète de notre bulletin. Malheureusement pour eux, notre liste a été validée par le Dge. Qui, au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s'est appuyée sur l'article 180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs rencontres entre le mandataire de Takku-Wallu Sénégal et notre coalition Sopi Sénégal, une décision a été prise de proposer un léger changement sur le bulletin de notre coalition », a déclaré Tafsir Thioye, le porte-parole du jour. Et de présenter aux journalistes le nouveau bulletin. « Nous sommes convaincus que nous sommes du Pds. Nous incarnons l'esprit du Sopi. Et nous nous positionnons parmi les nombreux militants et militantes qui sont sans voix, humiliés et déshonorés par les choix qui ne respectent nullement la devise de notre parti qui est : la dignité, justice et fraternité ». M. Thioye est d'avis par ailleurs que leurs « adversaires ont fait dans le faux et usage de faux pour essayer d'abuser du ministère de l'Intérieur et abusent de la faiblesse de Me Abdoulaye Wade au regard de son âgée pour utiliser sa signature à des fins qui ternis son image ».

Eu égard à toutes ces considérations, la coalition Sopi a décidé de faire appel à la justice pour "sauver l'honneur, les valeurs et la dignité qui constituent l'oeuvre de Wade ». Car, elle a estimé que ses adversaires politiques essaient sans relâche de « ternir l'image du PDS ».

