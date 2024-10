Sénégal: Processus de paix et urgence du développement de la Casamance - la COSCPAC peaufine l'option d'une flamme pour la paix

La Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC) a organisé, les 12 et 13 octobre dernier, une rencontre de réflexion sur le projet de mettre en route une flamme pour la paix définitive en Casamance et la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Cela entre, selon son coordonnateur Henry Ndecky, dans la consolidation de la dynamique de paix enclenchée le 13 mai 2023 à Mongone par le dépôt des armes avec la faction de IRAPA/Diakaye. De fortes recommandations sont données pour accompagner ces initiatives, notamment la réinsertion des ex-combattants et des investissements massifs en Casamance.

Cet atelier de deux jours qui a pris fin, dimanche, à Sédhiou fait suite à la signature de l'accord de dépôt des armes intervenue le 13 mai 2023 à Mongone entre l'Etat du Sénégal et la faction de IRAPA/Diakaye du nord Sindian et sous l'impulsion de la Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC). « Nous sommes ici dans la région de Sédhiou pour poser un autre jalon dans l'accompagnement du processus de paix en Casamance. Il s'agit du projet intitulé « Flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région ».

Il est porté par la Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSCPAC) qui regroupe plusieurs organisations de la société civile du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau en collaboration avec IRAPA », a dit Henry Ndecky, le coordonnateur de la COSCPAC. Et de relever que « cette signature de l'accord de dépôt des armes le 13 mai 2023 a permis de démobiliser 255 combattants représentés à cet atelier de Sédhiou par une forte délégation ». Henry Ndecky souligne que d'autres défis sont attendus pour parachever le processus de paix en Casamance.

%

Des urgences fonctionnelles en attente !

Il ressort de ces échanges l'urgence de prendre en charge les recommandations ci-après lues par Henry Ndecky, le coordonnateur de la COSCPAC et visant à « poursuivre le dialogue avec les autres factions du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC) afin d'aboutir à d'autres accords et de veiller au respect, par les deux parties, des engagements pris lors des négociations ». Le document de déclaration recommande également l'accompagnement pour le retour des anciens combattants et l'installation des familles déplacées dans leur village d'origine et de mener le plaidoyer pour le déminage humanitaire en Casamance.

Il est attendu aussi que soient suscités l'engagement de toutes les forces vives de la nation et l'accompagnement du processus de paix en Casamance et de contribuer à instaurer la paix et la stabilité en Gambie, en Guinée Bissau et dans le reste de la sous-région.

Vers la mise en route de la flamme pour la paix en Casamance

Toutes ces initiatives inspirent la mise en route de la flamme pour la paix en Casamance, a notamment indiqué Henry Ndecky : « c'est pour toutes ces raisons que la COSCPAC a initié ce projet « Flamme pour le retour définitif de la paix en Casamance et la stabilité dans la sous-région » pour donner corps à une démarche participative et inclusive dans la recherche d'une solution pérenne», fait-il observer. Fortement représentés à cette rencontre de Sédhiou, les responsables de IRAPA/Diakaye souscrivent à la démarche et exhortent les autres factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) à s'engager dans ce processus de paix par le dépôt des armes. Sény Badji, le chargé de communication, et Lamine Coly, le coordonnateur de IRAPA ont tous déclaré que « le dépôt des armes dont le ton a été donné par IRAPA/Diakaye est un gage d'assurance pour la paix en Casamance. Toutefois, il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont pas au diapason de la réalité et du symbole du dépôt des armes. Et nous avons pensé trouver un prétexte pour sensibiliser les autres factions et les populations à aller vers la paix définitive en Casamance. C'est pourquoi nous pensons que cette flamme de la paix aidera à mieux comprendre cet enjeu ». Et tous deux de tendre la main aux religieux de Sédhiou de prier pour le retour de la paix et du développement ainsi qu'aux autres frères restés dans le maquis de déposer les armes et de s'inscrire dans cette dynamique de la paix définitive en Casamance. Enfin, la COSCPAC magnifie la confiance renouvelée de l'Etat du Sénégal à travers le comité ad hoc et IRAPA/Diakaye ainsi que l'accompagnement de tous ses partenaires AJWS, USAID, CRS, Fondation Fréderic Eberth. Coopération espagnole et Malao.