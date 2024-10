Madagascar: 45E Grand Rallye international du pays - Première victoire de Faniry et Mahents

L'équipage Faniry-Mahents sur Peugeot 208 T16 se hisse sur la plus haute marche du podium du Grand Rallye international de Madagascar. Il a été talonné par Mathieu et Dani.

Enfin une victoire. L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Andriambololona, au volant d'une Peugeot 208 T16, est sacré vainqueur de la 45e édition du Grand Rallye International de Madagascar (Grim). Le duo Faniry-Mahents, respectivement du club TMF et Asacm, remporte également la victoire en R5. Sacré meilleur pilote jeune du Grim, Faniry a bouclé les douze spéciales longues de 187km en 2:14:45.1. Cet équipage avait terminé troisième lors de la manche inaugurale organisée par Fmmsam.

«C'est une saison difficile au niveau mécanique... Nous avons trouvé la solution et la voiture a été cette fois fiable... La preuve, nous avons réalisé dix scratches sur douze spéciales... Nous n'avons eu aucun problème mécanique car nous avons effectué une révision complète avant le rallye... Nous avons dû juste gérer aux spéciales de 30km, qui ont été un peu cassantes», confie Faniry.

Le duo Asacm, champion de Madagascar en titre et vainqueur des trois premières manches nationales, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, termine en seconde position (+00:05:34.4). L'équipage se hisse également en haut du podium en M12 4RM. « Notre principal adversaire a malheureusement quitté la course hier (samedi) et nous n'avons fait qu'assurer... Nous avons eu un problème à l'accélérateur puis au sélecteur de vitesse à l'arrivée », souligne l'Enfant Terrible qui se rapproche petit à petit du titre.

%

Gestion de course

Le duo Daniel Rabetafika-Ando Rakotondravoavy, respectivement du club Asa Tana et Asacm sur une P207 M12 2RM, complète le podium (+00 :13 :01.7). C'est son deuxième rallye de la saison. Dani termine sixième au général et premier de sa classe au rallye Fmmsam. « Nous avons cherché le rythme pendant les deux premiers jours. Le plus dur a été les deux longues spéciales de la dernière journée... La voiture a été résistante, nous n'avons eu aucun pépin », se réjouit Dani.

L'équipage vice-champion national et deuxième au classement provisoire, Fred-Mick sur Subaru, a abandonné samedi, à la suite d'un souci au pont arrière. Pourtant, Fred a signé deux scratches aux spéciales 3 et 4. Deux jeunes, Aro Kiady sur Subaru et Juan sur Clio, ont abandonné à l'ES 7. Le Réunionnais Estéban Marchand, au volant d'une Peugeot 306, a rencontré un problème au niveau de la boite de vitesse et a dû quitter la course dès la deuxième journée.

Frederic Rakotomanga sur Isuzu D-Max finit cinquième et premier en T2M. Tefy Andriambololona sur Peugeot 205 a été classé septième et vainqueur de la classe M9. Le trophée du M10 est revenu à Tojo Ramaromandray sur P205 et celui du M11 à Gaston Rakotonindriana sur P206. La cinquième et dernière manche nationale est programmée du 15 au 17 novembre.