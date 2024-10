Madagascar: Madajazzcar - Le jazz se démocratise dans la capitale

Pendant onze jours, le jazz a résonné dans divers lieux d'Antananarivo, avec l'objectif de rendre ce genre musical plus accessible au grand public. La 35e édition du festival Madajazzcar a pris fin hier, après avoir débuté le 3 octobre, laissant derrière elle une série de concerts mémorables qui ont conquis les amateurs comme les néophytes.

Des artistes internationaux tels que The Clarisse Sisters de Maurice et Malagaswiss Jazz United de Suisse ainsi que de nombreux talents locaux ont partagé la scène, faisant vibrer les spectateurs avec des rythmes variés et des performances inoubliables à travers différents instruments. Ce festival a su toucher différents publics, que ce soit lors de spectacles en plein air ou dans des lieux plus intimistes.

Le grand podium de ce samedi au Kianja maitso Analamahitsy, avec entrée gratuite, a marqué l'apogée de cette célébration du jazz. Des artistes comme AF Jazz, Niaina Razafindraibe, Zara Rajaona, Michel Rabedasy, The Clarisse Sisters, Anjara Rakotozafiarison et Malagaswiss Jazz United ont électrisé la foule dès 14h 54. « Les Malgaches commencent à apprécier le jazz car, au-delà des grooves et des notes, il y a une beauté profonde cachée dans cette musique », confie Njakanirina Rakotonirainy, musicienne de jazz ayant participé à cette édition.

Durant le festival, des concerts ont animé des lieux aussi variés que l'Université d'Antananarivo, l'Hôtel Le Louvre, l'Aéroport d'Ivato et même l'église FJKM Ambatovinaky. Ces événements ont permis de toucher un large public, avec un objectif clair de faire aimer le jazz aux Malgaches, le démocratiser et promouvoir les jazzistes. Le groupe The Clarisse Sisters, qui a effectué son premier passage dans le pays, a été impressionné par le talent local. « La musique jazz est très ouverte à Madagascar. Vous avez ici une richesse de talents qui méritent d'être reconnus à l'international. Le jazz malgache est vraiment unique », ajoute le groupe.