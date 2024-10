Afrique de l'Est: Golf/Indian ocean ladies cup - Madagascar remporte la première édition

L'Indian Ocean Ladies Cup qui s'est joué, du 10 au 12 octobre, sur le green de l'International Golf Club du Rova à Andakana, a rendu son verdict samedi, avec la victoire malgache sur les trois catégories concourues durant les trois jours de compétitions intensives.

Dans la catégorie 1, Madagascar a dominé le débat par l'intermédiaire de la gagnante Ony Marchand, qui a fini première avec un cumul de 237 en faisant 75-85-77. La deuxième place est revenue entre les mains de Maria Kim qui a fait un total de 252 (81-87-84). La Réunionnaise Angela Levy s'est adjugée la troisième place avec un cumul de 257 (86-85-86).

Sur les six participantes de la catégorie 1, la concurrence a été rude et la victoire n'a pas été évidente, durant les deux premières journées de compétition. La Coréenne Adonia Kim avec un cumul de 270 (91-90-89) se trouve à la quatrième place et Valérie Viard de Madagascar avec un cumul de 277 (92-94-91) qui s'est positionnée en cinquième place suivie de Danie Akesson, sixième avec un cumul de 293 (96-100-97) ont toutes montré de belles phases de jeu en montrant leur détermination et leur maîtrise du jeu. Chaque coup de swing reflète l'énergie et le talent de ces golfeuses qui ont mérité de l'ovation.

Johary Raveloson, l'un des organisateurs de la première édition de l'Indian Ocean Ladies Cup, donne son avis : « La première édition de l'Indian Ocean Ladies Cup a été une réussite et cela mérite déjà une suite que nous allons organiser l'an prochain. Mais la date reste à confirmer. Madagascar possède des joueuses de golf très talentueuses. En les voyant sur le green, on peut qualifier que le golf a sa place à Madagascar et cette discipline a de l'avenir. » Le prochain grand rendez-vous pour les amateurs du golf sera le championnat de Madagascar qui aura lieu au même lieu au mois de décembre prochain.

Résultats

Catégorie 2 : 1- Zina Andrinanjafy (Madagascar) : 110 (43-37-30), 2-Vanessa Fong (Madagascar) : 103 (32-38-33), 3-Lucia Raveloarisoa (Madagascar) : 103 (32-38-33), 4-Vimia Goorwappa (Maurice) : 101 (37-27-37), 5-Manambina Vasta (Madagascar) : 101 (33-35-33), 6-Fabienne Balmert (Réunion) : 101 (29-40-32).Prochain rendez-vouz au championnat de Madagascar en décembreDonné Raherinjatovo