Madagascar: Concert «Héritage» - Dadju et Tayc attirent une foule de jeunes

Ce vendredi soir, le stade Barea Mahamasina a accueilli le concert tant attendu «Héritage» de Dadju et Tayc, un spectacle grandiose qui a déjà conquis plus de trente pays.

Madagascar a eu l'honneur d'accueillir cette année le célèbre concert «Héritage» de Dadju et Tayc, un show qui a déjà conquis trente-deux pays à travers le monde. Ce vendredi soir, le stade Barea Mahamasina a vibré sous la magie de cette prestation exceptionnelle, où des milliers de spectateurs ont été éblouis par une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux saisissants.

L'organisateur Nas Pro a transformé la partie Ouest du stade en un véritable écrin de lumières, révélant tout le professionnalisme nécessaire pour accueillir ces deux stars internationales. Dans une ambiance électrique, le duo francophone a interprété ses plus grands succès ainsi que des morceaux de leur album commun «Héritage», pour le plus grand bonheur d'une foule en liesse. Avant l'entrée tant attendue des deux artistes, les jeunes talents malgaches Bab's, Ismaël, et Yvaniat ont enflammé la scène avec chacun deux titres, concluant en apothéose avec une performance en trio.

Les portes du stade ont été ouvertes dès 15h, mais même à 19h 30, une longue file d'attente s'étirait encore au portail N°7 pour les tickets Fanzone. Le célèbre DJ Natoo a ensuite pris le relais, enchaînant les morceaux et offrant une performance explosive qui a fait danser les spectateurs, en majorité jeunes. La soirée a également mis en avant des influenceurs malgaches très populaires sur TikTok, comme le groupe Donatien, ainsi que des personnalités des réseaux sociaux ayant participé à la promotion de l'événement, tels que Aaron en Parle, Bob Tobias, et Mba Lait. Leur apparition sur scène a déchaîné la foule.

L'arrivée des stars

À 20h 27, le cortège de Dadju et Tayc a quitté le Radisson Blu Ambodivona pour rejoindre le stade. Après un dernier mix de DJ Natoo et une montée de tension orchestrée par l'animateur Pagny Florent, c'est à 21h 29 que l'apothéose a eu lieu. Un nuage de fumée et des flammes ont annoncé l'entrée en scène des deux artistes. Tayc a pris place à droite, Dadju à gauche, sous les acclamations d'un public complètement captivé, faisant rapidement oublier l'impatience de l'attente.

Le duo a ouvert le bal avec «Apprends-moi», suivi de «Tout essayé» et «Le contrat», des morceaux de l'album «Héritage», repris en choeur par la foule. «Ce soir, on oublie tous les soucis, les problèmes restent dehors», a lancé Tayc avant d'entamer «Jaloux» en duo avec Dadju. Leur performance a alterné entre la dynamique scénique de Tayc et la voix envoûtante de Dadju, enchaînant les tubes comme «Bob Marley» et «Je dis oui» jusqu'à minuit.