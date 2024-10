Acte II. Les douze équipes qualifiées pour la deuxième phase du championnat national de football féminin sénior, sont connues. La sixième et dernière journée de la première phase s'est tenue vendredi, dans les six sites de compétition. Les deux mieux classées par poule sont qualifiées pour la prochaine étape.

Crédité de treize points, le club champion en titre, Disciples FC de Vakinankaratra, termine en tête à Antsiranana après ses quatre victoires, un nul et une défaite. Le club a bouclé la phase inaugurale par une défaite contre AS Tandem de Sava (0-1). Samba DS de Diana finit à la seconde place (onze points). Deux clubs ont effectué un parcours sans défaite en six journées.

Un autre club d'Antsirabe, AC SabNam, s'est hissé en première place en accumulant dix-huit unités à Fenoarivo-Atsinanana. Il a été talonné par La Perousse Canon FC d'Atsinanana (sept points).

À Ambalavao, Ascuf de Matsiatra-Ambony a été, elle aussi, invaincue (dix-huit points). AS Ammi d'Amoron'Imania y occupe la deuxième marche (dix points). Les deux formations qualifiées à Toliara sont l'AS Myeco d'Anosy (treize points) et AS Comato d'Atsimo-Andrefana (onze points). Les quatre autres qui complètent la liste sont FC Melaky (treize points) et Tsaramandroso FC de Boeny (onze points) à Mahajanga, l'Askam Afa d'Itasy (seize points) et l'AJSM d'Analamanga (treize points) à Antananarivo.

Les douze équipes qualifiées en deuxièmes phase seront réparties en deux poules de six. Les deux meilleures de chaque groupe accéderont en poule des As. Les dates de la deuxième étape restent à confirmer car les présélectionnées durant la première phase vont entamer le regroupement à partir de ce lundi, en vue du Cosafa Women's Championship en Afrique du Sud dans une semaine.