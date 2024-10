Afrique: CAN 2025 - Le match de la dernière chance pour les Barea

À la traine, Madagascar joue sa dernière carte contre la Gambie, ce soir au Maroc. Les Barea sont condamnés à remporter la victoire pour espérer revenir dans la course vers la CAN.

Ça passe ou ça casse. La phase qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 est à mi-parcours. Trois matchs ont été disputés et trois autres restent à jouer. Madagascar enregistre après la première journée une défaite d'entrée contre la Tunisie (0-1) et deux nuls (1-1) contre les Comores et la Gambie. Les Barea joueront le match retour contre les Scorpions gambiens cet après-midi à 17 heures, au stade El Abdi El Jadida au Maroc, comptant pour la quatrième journée. Au classement provisoire, Madagascar est figé à la traine (2 points, -1) derrière la Tunisie (6 points, +1), les Comores (5 points,+1) et la Gambie (2 points,-1).

Dans le cadre de la troisième journée, les Coelacanthes ont réalisé un exploit et ont signé leur première victoire en tombant vendredi, les Aigles de Carthage à domicile, but signé Rafiki Said (63e). Le match a été dominé par la Tunisie qui a enregistré quinze tirs contre six des Comoriens, dont quatre cadrés contre deux.

Dans une interview, le président de la Fédération Malgache de Football, Alfred Randriamanampisoa, a confirmé que « la réserve sur le cas du but refusé par l'arbitre assistant a déjà été déposée avant les 48 heures après le match, selon le règlement et le statut de la CAF », mais aucun retour jusqu'à hier. La délégation malgache a quitté Casablanca et s'est envolée pour El Jadida samedi. La sélection a repris l'entrainement dans l'après-midi et a tâté le terrain du match, hier.

Le coach Romuald Rakotondrabe persiste et a refusé toute interview, avant et après le match. Son assistant, Gilles Hugon, a pris sa place durant la conférence de presse d'après-match. Joint au téléphone, le responsable de communication de la Fédération a promis de trouver des solutions pour déverrouiller les informations, mais en vain.

Les trois journalistes sur place ont affirmé que « c'est une décision prise par la fédération, une nouvelle méthode de travail... Le coach ne dira rien avant, pendant et après le match ». « Nous avons un début de match difficile. Nous étions dominés. Nous étions petit à petit meilleurs dans le jeu avec notre organisation... Nous avons marqué le but juste avant la mi-temps », explique Gilles Hugon.

« ... La deuxième mi-temps a été un peu difficile avec une scène de match un peu chaotique et une égalisation un peu chanceuse de la Gambie, qui nous dominaient en fin de match. Nous avons tenu jusqu'à la 92e minute et, malheureusement, ce but refusé nous fait encore plus mal... », poursuit-il. Les joueurs comme le staff et les dirigeants ont eu du mal à digérer cette première victoire ratée au dernier moment. Espérant avoir pris vraiment des leçons, les protégés du coach Rôrô n'ont eu que deux jours pour tout régler avant le match crucial contre les Scorpions de cet après-midi.