Afrique: Tennis de table / Championnat d'Afrique - Les deux équipes malgaches éliminées en quarts

Les deux équipes malgaches masculine et féminine ont été éliminées aux quarts de finale aux Championnats d'Afrique de tennis de table à Addis-Abeba.

Fin de parcours. Les deux sélections malgaches engagées aux championnats d'Afrique de tennis de table à Addis-Abeba, Ethiopie, ont plié bagages au stade des quarts de finale pour le tournoi par équipes.

L'équipe féminine s'est inclinée par trois victoires à zéro face à l'équipe nigériane. Tina Andriantahina est battue par Fatimo Bello par 3 sets à 0, 5-11/3-11 et 9-11. Hanitra Raharimanana a cédé face à Blague Ojumu par 3 sets à 0, 3-11/13-15 et 2-11. Fara Jaoferson s'est incliné contre Espoir d'Udoaka par 3 sets à 0, 6-11/3-11 et 3-11. En phase de groupe, les pongistes malgaches ont terminé à la deuxième place derrière les Egyptiennes. Pour leur premier match, les filles ont perdu face aux Égyptiennes par 3 victoires à 0. La troupe à Karen a remporté l'unique victoire contre les Camerounaises par 3 victoires à 0.

Dans les hostilités masculines, une fois de plus, Madagascar s'incline face à l'Algérie. Les Fabio, Antoine et Zo ont perdu par quatre victoires à un contre les Algériens. Fabio a perdu contre Kherouf par 3 sets à 1 et Jelouili par 3 sets à 1, Antoine contre Jelouili par 3 sets à 2. Lino a remporté le match contre Maheidine par 3 sets à 2. Tirés dans le groupe 3, les pongistes malgaches ont terminé à la deuxième place derrière les Béninois.

Pour leur entrée à la compétition, les Malgaches se sont imposés face aux Sud-Africains par 3 victoires à 0. Antoine a battu Chetan par 3 sets à 1, Fabio a écrasé Liam par 3 sets à 0 et Zo a disposé de Mignon par 3 sets à 0. Ils ont cédé face aux Béninois par 3 sets à 1. Les pongistes malgaches attendent le tournoi simple après ces éliminations.