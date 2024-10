Madagascar: Crise de l'eau à Antananarivo - Mise en place d'un Centre de commandement opérationnel

Face à la crise de l'eau qui sévit dans la ville d'Antananarivo et ses environs, l'État a mis en place un Centre qui se charge de coordonner les actions entreprises pour assurer l'approvisionnement en eau potable, dans les différents quartiers.

Assurer l'approvisionnement en eau potable, pour les habitants de la capitale. Tel est la mission confiée au Centre de commandement opérationnel, mis en place le 9 octobre dernier pour coordonner les efforts de résolution, face à la crise de l'eau. Cette initiative, annoncée par le président de la République Andry Rajoelina, vise à pallier les pénuries d'eau accentuées par la sécheresse qui s'aggrave de jour en jour.

D'après les explications, le centre de commandement, regroupant plusieurs ministères clés, est chargé de la supervision des opérations. Il s'agit du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, du ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que des ministères en charge de la sécurité et de la défense. Cette coopération intergouvernementale mobilise des ressources techniques, humaines et matérielles pour offrir une réponse rapide à cette situation critique.

Traitée à Mandroseza

Le rôle central de la Jirama a également été clarifié. Seule l'eau traitée à Mandroseza est utilisée pour approvisionner les réservoirs et les camions-citernes qui desservent les quartiers touchés par la pénurie. Les rumeurs affirmant que l'eau proviendrait d'autres sources ont été démenties par les autorités. Seuls les camions dûment marqués sont habilités à distribuer cette eau, selon la Jirama.

En parallèle, des projets structurants comme Tana Water III et PAEEP sont accélérés. Ces initiatives visent à augmenter la production d'eau potable et à remplacer les infrastructures vétustes, notamment les canalisations, afin d'offrir une solution durable à l'approvisionnement en eau. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Lalaina Andrianamelasoa, a précisé dans une déclaration que ces mesures sont destinées à assurer la qualité et la sécurité de l'eau distribuée à la population, tout en travaillant sur des solutions pérennes pour éviter de telles crises à l'avenir.