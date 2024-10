Madagascar: Fight Cage / Combat International - Trois disciplines à l'honneur à Mahamasina

Le club Guerreros organisera une grande compétition internationale baptisée « Fight Cage », qui réunira trois disciplines de sport de combat. La délégation réunionnaise est attendue en masse le vendredi 1er novembre.

Trois disciplines, à savoir le K1, le jiu-jitsu et le pancrace, se réuniront autour de « Fight Cage ». Cet événement international, organisé par le club Guerreros, se tiendra au Gymnase couvert de Mahamasina le 1er novembre prochain. Après son affiliation avec 374 MMA de Radafy Ranaivo au Canada, le club marque sa toute première organisation d'une pierre blanche avec cette rencontre internationale. En effet, Guerreros s'élargit avec ces trois disciplines de sport de combat, ce qui promet des combats variés lors de ce tournoi.

« C'est notre première organisation et nous allons en faire un événement grandiose. C'est une occasion pour faire briller les trois disciplines et surtout pour rendre hommage à Royce Gracie, qui vient de partager ses expériences dans le pays », a noté le Secrétaire général du club, Diallo Nicky Mamitiana. La particularité de cet événement est que les combats se déroulent en cage. En pancrace et K1, il y aura cinq duels acharnés, tandis que les combats en jiu-jitsu se feront par équipe. Le combat vedette sera un défi en grappling dans la catégorie des -77 kg, opposant Nicky Diallo, en personne, à une grosse pointure réunionnaise.

Pour le jiu-jitsu, ce sera une occasion de connaître le meilleur club à Madagascar et un tremplin pour les combattants malgaches qui représenteront Madagascar aux Mondiaux d'Abu Dhabi. « Puisqu'il s'agit d'un combat international, des détections sont envisagées en collaboration avec les deux fédérations de kick-boxing, de jiu-jitsu et la commission malgache de pancrace pour connaître les représentants de Madagascar. Des coupes et médailles seront en jeu », a ajouté le Secrétaire général. Guerreros, qui existe depuis quatre ans, dispose de trois dojos et compte une centaine de licenciés dans les trois disciplines confondues.