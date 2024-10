Madagascar: NTIC - Le Grand salon du numérique à Toamasina du 21 au 24 novembre prochain

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication seront à l'honneur au mois de novembre prochain. Elite Communication, une entreprise spécialisée dans le marketing, annonce la tenue du Grand salon du numérique (GSN) sur l'Esplanade de la mairie de Toamasina du 21 au 24 novembre prochain.

90 stands

Comme son nom l'indique, l'événement qui sera parrainé par le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications réunira tous les acteurs clés du secteur numérique. Il s'agit, en l'occurrence des startups, PME et grandes entreprises de la technologie numérique, des experts en informatique, électronique, des télécommunications et des métiers du digital ainsi que les institutions académiques comme les universités, les écoles d'ingénieurs et centre de formations. Il y aura en tout 90 stands d'exposition qui permettront aux 12 000 visiteurs attendus à cet événement de découvrir les mille et une facettes du numérique, un secteur appelé à jouer un rôle important dans le développement économique du pays.

Potentiels

Sur ce point justement, la Grande Île a encore énormément de choses à faire pour donner au numérique la place qu'il mérite. En effet, l'apport des NTIC dans le PIB malgache n'est encore que de 1,7% contre une moyenne de 10% en Afrique subsaharienne. Mieux, au Nigéria, l'un des pays les plus développés d'Afrique, les technologies numériques concourent à hauteur de 20% dans le PIB.

« On a beaucoup de potentiels dans le secteur numérique à Madagascar et notre département prend actuellement tous les dispositifs permettant de lui donner la place qu'il mérite dans l'économie du pays », a indiqué la ministre Stéphanie Delmotte, vendredi dernier lors de la conférence de présentation du GSN. Un événement qui accueillera également des conférences ; formations gratuites, ateliers et autres expositions mettant en avant les dernières technologies et solutions numériques. Un rendez-vous à ne pas manquer.