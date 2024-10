Madagascar: Grand Rallye International du pays - Victoire méritée de Faniry et Mahents

L'équipage de Faniry-Mahents, à bord de leur Peugeot 208 T16, a dominé la 45e édition du Grand Rallye International de Madagascar. Mathieu et Andry Tahiana, quant à eux, se sont classés deuxièmes, consolidant ainsi leur position de leaders de la saison.

Les deux jeunes pilotes Faniry Rasoamaromaka et Mahenintsoa Randriambololona ont conservé leur titre de champions du Grand Rallye International de Madagascar (GRIM). Sur leur Peugeot 208 T16, les vainqueurs de la 44e édition ont de nouveau creusé l'écart ce week-end, parcourant la plus longue distance de la saison, soit 187 km, en 2h 14mn 45sec. Ils ont devancé l'équipage de Mathieu Andrianjafy et Andry Tahiana Rakotomalala, sur Subaru, de 5 minutes 34 secondes au terme des 12 épreuves spéciales.

« La course a été parfaite malgré sa longueur, mais c'est devenu une habitude. Les 12 épreuves spéciales nous ont permis de montrer notre combativité et d'offrir un beau spectacle à tous. Nous nous sommes bien amusés pendant ces trois jours, et nous n'avons rencontré aucun problème mécanique », a déclaré Faniry. La victoire était logique pour eux après une première journée sans encombre sur l'axe Andrianjoky-Ambohimasina. Ils ont toujours mené la course, sauf lors de la deuxième journée, notamment à Sambaina et Ambatomanga, où l'équipage de Fred-Mick a pris l'avantage.

Champion avant l'heure

Faniry et Mahents ont poursuivi sur leur lancée lors de la troisième journée d'hier. Leur domination était évidente, compte tenu de l'écart et ils n'ont eu qu'à gérer leur avantage lors des dernières épreuves spéciales. Mathieu et Andry Tahiana ont terminé en 2h 20mn 19sec, se positionnant à la deuxième place. Cependant, avec trois victoires consécutives depuis le début de la saison, ils sont déjà sacrés champions de Madagascar 2024 avant la cinquième et dernière manche. Daniel Rabetafika et Ando Rakotondravoavy, sur Peugeot 207, ont complété le podium.

Malgré les efforts déployés par le club Asatana dans l'organisation, cette 45e édition du GRIM a été assombrie par un accident tragique qui a causé le décès d'une personne effectuant un triple à moto, alors que la course n'était pas encore terminée. « Au nom de la direction de course, nous présentons toutes nos condoléances aux familles des victimes. Et à ceux en cours d'hospitalisation, nous souhaitons un prompt rétablissement », a annoncé Jimmy Rakotofiringa, président de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar.