Gabon: Inauguration des édifices réhabilités au centre d'accueil pour enfants en difficultés sociales et victimes de traite d'Angondje

La Première Dame du Gabon, Mme Zita Oligui Nguema, a une fois de plus réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des enfants lors de la cérémonie officielle d'inauguration des édifices réhabilités au Centre d'Accueil pour Enfants en difficultés Sociales (CAPEDS) d'Angondjé. Cet événement marquant s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Nadine Nathalie Awanang, Ministre des Affaires Sociales, ainsi que du Pr Adrien Mougougou et de Paul Marie Gondjout, respectivement Ministres de la Santé et de la Justice, accompagnés de Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadrice des États-Unis au Gabon.

Dans son mot de circonstance, la représentante des pensionnaires du Centre a tenu à exprimer la reconnaissance des enfants envers la Première Dame, déclarant avec émotion : « Vous êtes un don du ciel ». Ce témoignage poignant a touché l'ensemble de l'assistance, reflétant l'impact des efforts entrepris en faveur des enfants vulnérables.

Nadine Nathalie Awanang a souligné dans son allocution l'importance de ces infrastructures dans l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires du centre. Elle a également salué la politique d'équité et d'inclusion prônée par le Président de la Transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. « Les réalisations effectuées dans ce centre matérialisent la politique d'équité et d'inclusion prônée par Son Excellence le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema pour restaurer la dignité des personnes vulnérables et leur offrir de meilleures conditions de vie », a-t-elle déclaré.

%

L'Ambassadrice des États-Unis, SEM Vernelle Trim Fitzpatrick, a, pour sa part, mis en avant la coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a salué l'engagement personnel de la Première Dame, qui, à travers son action humanitaire, contribue de manière significative à la protection des enfants victimes de ce fléau.

Rappelons que ce partenariat crucial entre le Gabon et les États-Unis, officialisé le 29 mars dernier, témoigne de la détermination commune des deux nations à éradiquer toutes les formes de traite des enfants. Cet engagement réitéré à travers la réhabilitation des édifices du CAPEDS d'Angondjé est un pas de plus vers une société plus juste et inclusive, où chaque enfant a droit à une enfance sécurisée et épanouie.

Le Gouvernement gabonais, sous la conduite du Président de la Transition, réaffirme son attachement à la protection des plus vulnérables et à la lutte contre toute forme de traite des enfants. Ces initiatives traduisent une volonté ferme de faire du Gabon un modèle de respect des droits humains et de justice sociale.