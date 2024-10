Sénégal: La campagne nationale de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides officiellement lancée

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a officiellement lancé, samedi à Dakar, la campagne nationale de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides, a constaté l'APS.

Elle est prévue sur toute l'étendue du territoire nationale sur la période du 12 octobre au 19 décembre 2024.

La cérémonie de lancement s'est déroulée au cercle Mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des directeurs généraux, chefs d'entreprises, patrons de presse, artistes, sportifs et mécènes.

Les fonds collectés, dans le cadre de cette campagne, serviront à travers une "approche transparente et structurante, par les concernés eux-mêmes en relation avec les experts de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires, au financement de leurs projets et contribuer ainsi au développement économique et social de notre pays", a expliqué M. Sonko.

Dans cette perspective, le chef du gouvernement, les a invité à s'organiser autour d'une "entité fédératrice et à s'engager pour un emploi optimal des ressources qui seront mobilisées."

"Au-delà de l'autonomie procurée, cette démarche vous offre l'opportunité de vous insérer dans l'environnement économique actuel et à jouer votre rôle en parfaite harmonie avec les initiatives gouvernementales", a-t-il ajouté, en présence de blessés de guerre et militaires invalides.

Le Premier ministre a rendu "un vibrant hommage" aux membres des familles des militaires invalides et blessés de guerre ainsi qu'aux" forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille, en tout temps et en tout lieu, auprès des populations afin d'assurer la défense de notre territoire national et ceci au prix de leur vie."

Il a invité "tous les compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d'une responsabilité, à se joindre aux armées pour soutenir nos Diambars (soldats en wolof) frappés d'invalides dans le financement de projets viables et durables".

"Ce sont ces victimes du devoir que nous voulons célébrer ce soir, à travers le lancement de la campagne nationale de solidarité", a pour sa part souligné, le Chef-d 'Etat-major général des armées (CEMGA), Mbaye Cissé.

Les victimes concernées sont à "environ 6500 militaires dont les deux tiers sont à la retraite, avec des cas plus symptomatiques concernant les grands blessés, parmi lesquels, on dénombre plus de 250 mutilés dont certains de deux membres", a-t-il précisé.

Le CEMGA a indiqué que "l'objectif majeur poursuivi par cette initiative est de favoriser le regroupement autour d'activités génératrices de revenus, conçues et pilotées, par eux-mêmes avec l'encadrement de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires."

"Au-delà du soutien matériel, le caractère national de la campagne pourrait sans doute contribuer à combler chez beaucoup d'entre eux un besoin de reconnaissance et d'estime, pour surmonter les traumatismes psychologiques persistants. Certaines initiatives, nous comblent déjà de bonheur", a-t-il ajouté.

Prenant la parole au nom de ses camarades invalides, le soldat Tamsir, a remercié le Chef-d' Etat-major général des armées "pour son entière implication aux nombreux problèmes qui assaillent les invalides et mutilés militaires."

"Au nom de mes camarades blessés et mutilés de guerre et invalides ici présents et aux autres restés cloués chez eux pour des difficultés de déplacement, que Dieu accorde à notre cher pays, le Sénégal, la concorde et la paix nationale tant souhaitée", a-t-il souhaité.