Sénégal: Législatives anticipées - Boubacar Kamara et Jengu Tabax soutienent la liste PASTEF

Le Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax, dirigé par Boubacar Camara a exprimé dimanche son soutien engagé pour « une victoire éclatante de la liste de PASTEF. Ce choix porté sur la liste dirigée par Ousmane, découle selon Boubacar Camara, d'une prise de conscient nette de la situation actuelle et des exigences de l'heure, caractérisées par une forte et légitime espérance d'amélioration de la vie quotidienne des Sénégalais.

Sans surprise pour « Nous avons décidé de voter et de faire voter la liste de PASTEF dirigée par le président Ousmane Sonko. De ne ménager aucun effort pour un soutien multiforme et total de la liste pour constituer un homogène bloc largement majoritaire en engagé pour la réalisation du projet vision Sénégal 2050 », a déclaré l'ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, président du parti de la construction

En portant son dévolu sur la liste PASTEF, précise le leader du parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax, « nous avons choisi en connaissance de cause, de nous inscrire dans la dynamique visant de permettre au pouvoir en place de disposer des moyens institutionnels pour gouverner dans la vérité, la justice, la compétence et la constance. »

A ce titre, Boubacar Camara estime que la convocation du 17 novembre prochain, met les Sénégalais devant un choix simple. Selon lui « Soit on veut ouvrir la porte de la rupture systémique, une rupture pour un nouveau départ pour un Sénégal souverain, juste et prospère, construit par ses enfants et ouvert sur le monde dans lequel il appartient, soit nous voulons aménagé une fenêtre pour engager dans la continuité, une continuité de la gouvernance prédatrice et parasitaire qui a déjà dramatiquement gangrené notre pays avec les frais comme la pauvreté, l'ignorance et l'insécurité. »

C'est en ce sens que, le parti construction/ Tabax conscient des enjeux de l'heure a pris le pari de valider et consacrer la rupture par l'enterrement du système. « Nous sommes donc engagés à enterrer le 17 novembre 2024 le système, mis en place et entretenu pendant des décennies par des élites politiques, parasitaires. Si nous n'enterrons pas le système nous ne pouvons pas espérer un développement du Sénégal », a averti le président de Jengu Tabax.