Angola: L'Église réaffirme son partenariat avec le gouvernement pour préserver le patrimoine public

Cuito — L'Église des Assemblées de Dieu en Angola a réaffirmé samedi, à Cuito, province de Bié, son partenariat continu avec le gouvernement local, dans la moralisation des fidèles et de la population en général, pour la préservation du patrimoine public.

La confirmation vient du représentant légal de cette confession religieuse en Angola, le révérend Francisco Domingos Sebastião, qui a pris la parole à la fin de l'audience présidée par la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo.

Pour lui, le vandalisme des biens publics représente une déviation sociale dans la société, c'est pourquoi l'Église, en tant que réserve morale de la société et partenaire de l'État, continuera à travailler avec les communautés pour décourager le « phénomène » qui tend à compromettre la paix et le développement social, économique et culturel des familles.

Il a salué les efforts du gouvernement provincial, pour la mise en œuvre de projets à impact socio-économique, qui améliorent l'approvisionnement en eau potable, électricité et autres services au sein des populations.

En plus d'investir dans la récupération des valeurs, pour l'année prochaine (2025), l'Église prévoit, pour la province de Bié, la mise en œuvre de projets d'alphabétisation, d'incitations à l'activité agricole et à d'autres revenus, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des les fidèles et la population en général.

Durant son séjour, le chef religieux a ordonné 420 diacres, 160 évangélistes et 60 autres transférés comme ouvriers. Il y a trois jours, dans la province de Bié, le révérend Domingos Francisco Sebastião, outre Cuito, a déjà travaillé dans les municipalités d'Andulo et Chinguar.

Pour sa part, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a salué le partenariat avec cette Église, assurant que le gouvernement local sera toujours « ouvert » au dialogue, pour la mise en œuvre de projets qui contribuent au bien-être social et économique des familles.