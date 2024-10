Afrique de l'Ouest: Atelier des agents de contrôle de dopage de l'UFOA B - Une initiative cruciale pour la lutte contre le dopage

L'Atelier régional des agents de contrôle de dopage, organisé par la Confédération Africaine de Football (CAF), se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso, du 14 au 16 octobre 2024. L'ouverture de cet atelier sera marquée par la présence de Monsieur Somda Roland ministre burkinabé des Sports, et de Colonel Major Oumarou Sawadogo, Président de la Fédération Burkinabé de Football, ainsi que d'un représentant du Ministère de la Santé du pays des hommes intègres.

Cet événement revêt une importance particulière dans le contexte actuel, où la lutte contre le dopage est devenue une priorité pour garantir l'intégrité des compétitions sportives. Le but de cet atelier est de former les nouveaux agents de contrôle de dopage, de partager des stratégies efficaces et de promouvoir l'utilisation du système en ligne sans formulaire, MODOC, qui a été intégré dans toutes les compétitions de la CAF depuis le début de l'année 2024.

Introduction du système MODOC

Le thème principal de cet atelier sera la formation sur le système MODOC qui sera introduit par le responsable de l'unité Antidopage de la CAF et le Prof. Yasser Abdel Rahman. L'atelier vise à fournir une formation approfondie aux agents sur le nouveau système MODOC et à établir une liste commune des agents pour les compétitions CAF et FIFA. Cette initiative permettra de renforcer les compétences des agents et d'améliorer la lutte contre le dopage dans le football africain.

Le programme de l'atelier est structuré pour maximiser l'apprentissage et l'interaction des participants. Le 14 octobre 2024 débutera par une cérémonie d'ouverture avec des discours d'importance prononcés par des représentants du ministère de la Santé, du ministère du Sport et de la CAF, notamment M. Balima Boureima, Secrétaire Général de la FBF. Les sessions de la matinée incluront des présentations sur la stratégie de la CAF dans la lutte contre le dopage, animées par M. Sherif A. El Enein, ainsi qu'une discussion sur l'organisation médicale d'une compétition de la CAF présentée par Dr. Sidiki Boubakary.

Contrôles hors compétition et substances interdites

Le 15 octobre, les participants se concentreront sur les contrôles hors compétition. Originaire de la Tunisie, Dr. Zakia Bartagi guidera les agents sur les rapports et les préparations aux contrôles hors compétition, suivis d'une séance pratique. Un aspect essentiel de cette journée sera la discussion sur l'utilisation des substances d'abus et des suppléments interdits, ainsi que sur les Autorisations d'Usage Thérapeutique (AUT).

Le 16 octobre sera dédié à des séances pratiques approfondies sur le système MODOC supervisées par Dr. Christiana Baah. Les participants seront divisés en groupes et auront l'occasion de démontrer leurs compétences nouvellement acquises. La journée se terminera par une séance de questions et réponses suivie de la cérémonie de clôture.

Participants et encadrement

L'atelier rassemblera des agents de différents pays de la région UFOA B, favorisant ainsi les échanges d'expériences et de meilleures pratiques. Selon la liste des participants, divers experts de la CAF et médecins spécialistes encadreront ces sessions. Cela permettra d'assurer une formation de haute qualité et d'améliorer la collaboration entre les différentes nations. La formation des agents de contrôle de dopage est cruciale pour garantir des compétitions sportives justes et transparentes. Dans le contexte actuel, où le dopage est de plus en plus sophistiqué, des formations régulières et adaptées aux agents sont essentielles. Le développement du système MODOC représente une avancée majeure dans ce domaine, permettant une gestion plus efficace et transparente des contrôles antidopage.

La CAF souligne l'importance de cet atelier, notant que « les agents de contrôle de dopage jouent un rôle clé dans la lutte contre le dopage, et leur formation continue est essentielle pour garantir l'intégrité des compétitions sportives. » Cette initiative vise à renforcer la lutte contre le dopage en Afrique, en améliorant les compétences et les connaissances des agents sur les pratiques antidopage.

L'Atelier régional des agents de contrôle de dopage de la CAF est une étape significative dans la lutte contre le dopage dans le football africain. En formant les agents sur le système MODOC et en leur fournissant des connaissances sur les meilleures pratiques, cet atelier contribuera à garantir des compétitions sportives sans dopage. La CAF, en investissant dans la formation des agents, démontre son engagement à promouvoir un sport propre et juste.

L'impact de cet atelier se fera sentir non seulement au niveau des compétitions locales, mais aussi sur la scène internationale, alors que les pays africains renforcent leur capacité à lutter contre le dopage. Avec des agents bien formés et équipés, la CAF pourra mieux protéger l'intégrité du sport et encourager des pratiques équitables dans toutes ses compétitions.

