Angola: L'INAC enregistre plus de trois mille cas d'exploitation

Luanda — L'Institut National de l'Enfant (INAC) a enregistré, de janvier à juillet dernier, trois mille sept cent trente-six (3.736) cas d'enfants victimes d'exploitation par le travail des enfants, a déclaré, à Luanda, sa directrice-adjointe, Elisa Gourgel.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, la responsable a déclaré qu'il s'agissait d'une situation préoccupante, c'est pourquoi nous travaillons actuellement sur un programme conjoint avec les ministères du Travail, de l'Action Sociale et de l'Éducation, et de nombreuses autres institutions liées aux actions de prévention et d'éradication du travail des enfants.

Elisa Gourgel a déploré le fait que les familles elles-mêmes ne coopèrent pas et n'ont même pas l'idée qu'un enfant doit aller à l'école et qu'il peut effectuer certains travaux légers, comme faire son lit et faire de petits travaux à la maison, sans mettant en danger leur développement.

Selon la responsable, indépendamment des domaines d'activité les plus variés qui existent avec d'autres structures dans le cadre du système de protection de l'enfance, l'INAC s'est efforcé de prendre des précautions et d'appeler les familles responsables de ne pas exploiter les mineurs.

Elisa Gourgel a fait savoir que des cas arrivent à son institution, en personne et par téléphone, et qu'il existe effectivement de nombreux cas d'exploitation d'enfants. "Nous effectuons nos évaluations pour que les gens aient une idée de la situation des enfants dans le pays sur une base hebdomadaire", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que chaque mois, un rapport est établi sur la situation des enfants en Angola, comprenant 10 à 15 plaintes, et que de nombreux enfants sont conseillés par leurs propres familles de se retrouver dans la rue.