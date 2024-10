Angola: Les députés angolais participent au Forum des femmes parlementaires à Genève

Luanda — Les députés angolais ont participé dimanche à la 38ème Session du Forum des Femmes Parlementaires, à Genève, en Suisse, en marge de la 149ème Assemblée de l'Union Interparlementaire (UIP), qui se déroule jusqu'au 17 de ce mois.

A ce forum, le Parlement angolais était représenté par les députés Idalina Valente, Arlete Leona Chimbinda, Florbela Malaquias, Kilamba Van-Dúnem, Narciso Benedito et Américo Kolonha.

Les participants au Forum, venus de 175 parlements du monde entier, ont examiné le travail du Bureau des femmes parlementaires et ses délibérations en session, les activités de l'UIP visant à promouvoir l'égalité des sexes, les travaux et les recommandations du Groupe du partenariat entre hommes et femmes.

Les parlementaires ont discuté des aspects liés à l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit (Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme), du projet de résolution dans une perspective de genre et ont émis des recommandations sur les amendements liés au genre.

Les participants ont également abordé la question liée à l'accès aux services essentiels, à l'éducation et aux soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et les filles dans les situations de conflit et d'après-conflit.