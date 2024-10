Angola: Des journalistes angolais constatent le potentiel de la Chine

Pékin — Cinq journalistes angolais séjournent depuis dimanche (13) en République populaire de Chine, à l'invitation des autorités locales, pour évaluer la réalité du pays asiatique dans les domaines économique, social et culturel.

Le programme de travail de ces professionnels, issus d'organismes publics et privés, comprend des visites dans les villes de Pékin et de Shenzhen, la première étant la capitale politique et le principal centre financier et la seconde le principal centre de développement technologique de la Chine.

Le même dimanche, des professionnels ont visité le Musée de l'histoire du Parti communiste chinois et la Cité interdite, deux infrastructures « obligatoires » pour quiconque souhaite connaître l'histoire récente et passée de ce géant asiatique.

Au Musée d'histoire du Parti communiste, il est possible de faire une visite en 3D des principales villes chinoises et d'évaluer leur niveau de développement.

Toujours dans ce musée, les visiteurs ont l'occasion d'apprendre, à travers des photos, des vidéos, des objets, des lettres, du matériel militaire, des automobiles, des vêtements et des pièces d'ingénierie, l'histoire de la création et du développement du Parti communiste chinois et de la transformation du pays asiatique, passant du statut de pays sous-développé à celui de deuxième économie mondiale, sous sa direction.

%

Les grandes guerres qu'il a traversées, les souffrances de ses soldats lors de la grande marche, les armes utilisées, la lutte pour l'indépendance, la trajectoire de ses dirigeants, le processus de changement politique, socio-économique et les progrès dans les secteurs de la science, de la technologie, économie et pas seulement cela, ils peuvent être observés dans une séquence soigneusement définie.

La Cité Interdite, déclarée patrimoine mondial de l'humanité en 1987 par l'UNESCO et classée comme la plus grande collection de structures anciennes en bois préservées au monde, a été construite entre 1406 et 1420. Elle couvre une superficie de 720 000 mètres carrés et compte 980 bâtiments survivants.

L'infrastructure vieille de plusieurs siècles a été construite par l'empereur Ming pour loger uniquement les membres de la famille royale et l'accès était réservé aux familles ou aux personnalités éminentes de la société. Il a une opposition et une beauté architecturale d'une valeur inestimable.

Les visiteurs ont la possibilité de pénétrer dans un lieu ouvert uniquement aux citoyens chinois ordinaires en 1925, après la fin d'une dynastie et la chute du dernier empereur, Puyi, et d'en apprendre un peu plus sur la vie des empereurs, leurs us et coutumes et les crnces.

Environ 40 000 personnes de diverses régions de Chine et de différentes parties du monde visitent le musée chaque jour.

Dans les prochains jours, il est prévu des visites à la Grande Muraille de Chine, au Temple du Ciel, à la foire de Hong Qiao, à l'Institut Chine-Afrique, au centre financier de Ping An, à Huawei, au musée de l'urbanisme de Shenzhen, à l'exposition sur la réforme et l'ouverture, au parc du Peuple, à Lotus Hill et à la ville antique.

Dans une brève déclaration à l'Angop, au sujet de cette visite, le ministre conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine en Angola, Feng Chen, a déclaré que les deux pays sont partenaires dans la coopération stratégique globale, qui s'étend au domaine de la presse.

"Nous avons emmené ce groupe de journalistes voir à quoi ressemble la vraie Chine, ce qu'elle fait, son niveau de développement et la satisfaction de son peuple", a-t-il indiqué.

Feng Chen a souligné que ce partenariat se poursuivrait dans divers domaines, à la lumière de ce qui a été récemment convenu entre les présidents des deux pays, à la satisfaction des gouvernements et des peuples.

Relations diplomatiques

Les relations entre l'Angola et la Chine remontent à 1983, avec au début un caractère politique fort, mais à partir de 2000, elles se sont accentuées lorsque le géant asiatique a commencé à accorder des prêts au pays pour stimuler l'économie nationale.

Depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires qui a enregistré, rien qu'en 2010, un total de 24,8 milliards de dollars américains.

Dix ans plus tard, la valeur des échanges commerciaux avec la Chine a augmenté de 61 pour cent, soit pour atteindre 5,55 milliards de dollars.

En 2022, le volume des échanges commerciaux a atteint 27,8 milliards de dollars (25,4 milliards d'euros), dont un peu plus de 23 milliards de dollars représentaient des exportations de l'Angola vers la Chine, essentiellement du pétrole, et seulement quatre milliards (3,6 milliards d'euros) d'importations de produits finis en provenance de Chine vers l'Angola.