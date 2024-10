Burkina Faso: Nous a rendu visite - Burkina Institute of Technology souhaite l'accompagnement de Sidwaya

La directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a accordé, le vendredi 11 Octobre 2024, une audience à une délégation de l'université Burkina Institue of Technology.

Le directeur général de Burkina Institute of Technology (BIT), François Zougmoré, a été reçu en audience par la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, dans la matinée du vendredi 11 octobre 2024. « BIT veut former une nouvelle génération de leaders. Dans l'optique de mieux faire connaitre notre vision, nous avons besoin de l'accompagnement de Sidwaya », a-t-il confié à sa sortie d'audience. Selon M. Zougmoré en retour, BIT va mettre à la disposition des Editions Sidwaya, des jeunes avec des compétences avérées dans les domaines de la technologie et de la digitalisation. Une proposition bien appréciée par la directrice générale des Editions Sidwaya.

« Dans un monde en pleine mutation vers les technologies et la modernisation, il est important que Sidwaya puisse se conformer aux mutations. Nous envisageons recevoir des étudiants de cet institut pour un stage dans ce domaine. C'est une première pour le média », a-t-elle affirmé. Par rapport à ses attentes vis-à-vis des futurs stagiaires de BIT, Mme Badoh a indiqué que les stagiaires devraient contribuer à trouver des solutions à certaines difficultés techniques. Burkina Institute of Technology (BIT) est une université privée anglophone située à Koudougou. Elle forme des jeunes dans les filières suivantes : génie informatique, génie électrique et génie mécanique. Des filières qui offrent deux possibilités, une filière mécanique agricole et une filière mécanique minière.